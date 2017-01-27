Генпрокурор планирует слушать отчеты областных прокуроров в пробках
27 января 2017, 12:03
Всех выслушать невозможно. Поэтому мы приняли такое решение: каждый прокурор области будет брать камеру и на видео отчитываться, что он сделал как руководитель, какой вклад внес - Жакип Асанов.
О нововведении во взаимодействии генпрокуратуры с подотчетными подразделениями рассказал глава надзорного ведомства Жакип Асанов, сообщает ИА «NewTimes.kz».
Генпрокурор отметил, что сейчас есть прокурор в каждой области, также военный и транспортный прокуроры. Всего глава надзорного органа насчитал 20 подотчетных ведомств.
«У этих 20 руководителей есть еще заместители. Это в общем 80 человек. Всех выслушать невозможно. Поэтому мы приняли такое решение: каждый прокурор области будет брать камеру и на видео отчитываться, что он сделал как руководитель, какой вклад внес. Его же не зря назначили? Значит, он должен рассказать, что он сделал такого в регионе, что людям стало жить лучше! Я буду слушать. Особенно, в пробке автомобильной очень интересно: включаешь, и любой прокурор рассказывает тебе, что он сделал», — заявил Асанов на коллегии генеральной прокуратуры.
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