Генпрокурор планирует слушать отчеты областных прокуроров в пробках

Генпрокурор отметил, что сейчас есть прокурор в каждой области, также военный и транспортный прокуроры. Всего глава надзорного органа насчитал 20 подотчетных ведомств.





«У этих 20 руководителей есть еще заместители. Это в общем 80 человек. Всех выслушать невозможно. Поэтому мы приняли такое решение: каждый прокурор области будет брать камеру и на видео отчитываться, что он сделал как руководитель, какой вклад внес. Его же не зря назначили? Значит, он должен рассказать, что он сделал такого в регионе, что людям стало жить лучше! Я буду слушать. Особенно, в пробке автомобильной очень интересно: включаешь, и любой прокурор рассказывает тебе, что он сделал», — заявил Асанов на коллегии генеральной прокуратуры.