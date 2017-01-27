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В Алматы пассажирский автобус протаранил разворачивающуюся легковушку

27 января 2017, 12:04

Пострадал один человек.


В Алматы на ул.Кунаева произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля Peugeot, передает корреспондент Zakon.kz.

Автобус двигался по ул.Кунаева вверх, по трамвайным путям. Со слов водителя общественного транспорта, водитель ехавшего перед ним справа Peugeot стала поворачивать влево, возможно, хотела развернуться. И в итоге автобус врезался в легковой автомобиль.

В результате ДТП пострадала водитель Peugeot. Прибывшие врачи "скорой" хотели ее госпитализировать, но пострадавшая решила остаться на месте. Однако вскоре ей снова стало плохо, и медиков вызвали повторно.


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