В Алматы пассажирский автобус протаранил разворачивающуюся легковушку

В Алматы на ул.Кунаева произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля Peugeot, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Автобус двигался по ул.Кунаева вверх, по трамвайным путям. Со слов водителя общественного транспорта, водитель ехавшего перед ним справа Peugeot стала поворачивать влево, возможно, хотела развернуться. И в итоге автобус врезался в легковой автомобиль.





В результате ДТП пострадала водитель Peugeot. Прибывшие врачи "скорой" хотели ее госпитализировать, но пострадавшая решила остаться на месте. Однако вскоре ей снова стало плохо, и медиков вызвали повторно.



