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56 млн долларов казахстанских активов заморожено за рубежом

27 января 2017, 12:08

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Андрей Кравченко.


На заседании коллегии Генпрокуратуры стало известно, что 56 млн долларов казахстанских активов заморожено за рубежом. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Андрей Кравченко, передаем ИА «NewTimes.kz».

«Проект может кардинально улучшить алгоритмы работы по поиску и возврату преступных активов из-за рубежа. Для любой страны это актуально. У нас ущерб исчисляется миллиардами долларов. Нам помогают эксперты из ООН и Всемирного банка из Литвы, США, Израиля, Великобритании. Что здесь сделали? С экспертами обучили 186 следователей и прокуроров, как оперативно замораживать и возвращать активы в страну. К слову, сегодня заморожено 56 млн долларов за рубежом», — сказал Кравченко.

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