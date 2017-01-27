56 млн долларов казахстанских активов заморожено за рубежом





«Проект может кардинально улучшить алгоритмы работы по поиску и возврату преступных активов из-за рубежа. Для любой страны это актуально. У нас ущерб исчисляется миллиардами долларов. Нам помогают эксперты из ООН и Всемирного банка из Литвы, США, Израиля, Великобритании. Что здесь сделали? С экспертами обучили 186 следователей и прокуроров, как оперативно замораживать и возвращать активы в страну. К слову, сегодня заморожено 56 млн долларов за рубежом», — сказал Кравченко.





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