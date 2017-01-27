Работа информационных систем Верховного суда становится более современной

Людям сегодня не нужно выходить из дома, чтобы подать заявление или жалобу. Благодаря электронному извещению, у нас на 76% снизилось количество дел, рассмотренных в заочном порядке - К. Мами.

Более 80% исковых заявлений в суды поступает в электронном виде. Об этом сегодня в Астане в ходе расширенного совещания по итогам отправления правосудия за 2016 год рассказал председатель Верховного Суда РК, Кайрат Мами, передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, благодаря развитию электронного правосудия судам удалось не только принимать иски в электронном формате, но и полностью избавится от очередей в канцелярию.





«Людям сегодня не нужно выходить из дома, чтобы подать заявление или жалобу, получить копию судебного акта или ознакомится с протоколом судебного заседания. Благодаря электронному извещению, у нас на 76% снизилось количество дел, рассмотренных в заочном порядке. В рамках плана нации решены проблемы финансирования и достигнуто стопроцентное оснащение судов системами аудио-, видеофиксации судебных процессов. В результате интеграции информационных систем судов с другими государственными органами в суды поступило 36 тыс. административных материалов и 637 тыс. постановлений судебных исполнителей по санкционированию».





На очереди - информатизация уголовного судопроизводства. Мами напомнил, что на днях в Верховном суде состоялась презентация совместного с генпрокуратурой проекта «Зандыклык», который подразумевает создание единой электронной информационной системы, обеспечивающей движение и аналитическое сопровождение всех уголовных дел.





«Это позволит существенно повысить качество досудебного производства и прокурорского надзора по уголовным делам. Всем председателям областных судов поручаю принять непосредственное участие в реализации данного проекта» - сказал он.





Татьяна Ковалева, Астана