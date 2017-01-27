Крушение Boeing под Бишкеком: на борту был груз казахстанской компании

Разбившийся под Бишкеком грузовой самолет перевозил груз представительства компании "JTI Kazakhstan LLC" в Кыргызстане, сообщил государственный комитет нацбезопасности Кыргызстана , пишет , пишет Sputnik





Самолет принадлежал турецкой авиакомпании "АСТ Эйрлайнз" и был зафрактован авиакомпанией Turkish Airlines для совершения международных грузовых авиаперевозок. На момент крушения на борту находилось 76 тонн груза (бытовая техника, аксессуары к мобильным телефонам и другие) при предельной грузоподъёмности судна в 116 тонн.





Также на борту были USB-зажигалки (электрозажигалки) весом около 2 тонн. Товар был заказан представительством компании "JTI Kazakhstan LLC" в Кыргызской Республике и предназначался к доставке из Гонконга в Стамбул для последующей отправки Кыргызстан 19 января. Остальной товар должен был быть доставлен из Стамбула в другие страны. Представительство компании "JTI Kazakhstan LLC" в Кыргызстане является одним из филиалов лидера табачной индустрии компании "Japan Tobacco International SA".





"USB-зажигалки" были заказаны головным алматинским офисом компании "JTI Kazakhstan LLC" и не подлежали к реализации. Их должны были безвозмездно выдавать торговым партнерам. ГКНБ Кыргызстана продолжает проверку в рамках содействия расследованию уголовного дела, возбужденного по факту крушения авиалайнера.





Авиакатастрофа под Бишкеком произошла 16 января этого года в селе Дача Су под Бишкеком. Самолет рейсом Гонконг-Стамбул должен был приземлиться в аэропорту "Манас" для дозаправки. Однако при подлете к аэропорту он рухнул на дачный поселок. Погибли 39 человек, 15 пострадали.





Фото: Sputnik. Эмиль Садыров



