Самоподжоги у Генпрокуратуры прокомментировал помощник президента

Владимир Жумаканов сначала рассказал о том, до чего доводит низкое качество рассмотрения обращений граждан.





«В прошлом году мы увидели, до чего может довести низкое качество рассмотрения обращений. Люди, не получив исчерпывающие и понятые ответы, зачастую идут на крайности. Порой причиной таких протестов являются неудовлетворительное качество начальных следственных действий, приводящих к ситуациям, которые затем невозможно разрешить», — отметил Жумаканов на коллегии Генпрокуратуры.





Он напомнил и об акциях, проводимых на территории генпрокуратуры.





«Несколько таких акций протестов произошли на территории самих органов прокуратуры и вызвали большой общественный резонанс - самоподжоги, голодовки и так далее. Люди ищут правды у прокуратуры. Вы являетесь той инстанцией, которая обладает необходимыми полномочиями. Крайне важно обеспечить тщательное и объективное рассмотрение каждой отдельно взятой ситуации с принятием в случае необходимости самых жестких мер», — заключил помощник президента - секретарь Совбеза РК Жумаканов.



