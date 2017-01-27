Самоподжоги у Генпрокуратуры прокомментировал помощник президента
27 января 2017, 12:24
Владимир Жумаканов рассказал о том, до чего доводит низкое качество рассмотрения обращений граждан.
Помощник президента - секретарь совета безопасности РК Владимир Жумаканов рассказал, чем вызваны акции протеста, сообщает ИА «NewTimes.kz».
Владимир Жумаканов сначала рассказал о том, до чего доводит низкое качество рассмотрения обращений граждан.
«В прошлом году мы увидели, до чего может довести низкое качество рассмотрения обращений. Люди, не получив исчерпывающие и понятые ответы, зачастую идут на крайности. Порой причиной таких протестов являются неудовлетворительное качество начальных следственных действий, приводящих к ситуациям, которые затем невозможно разрешить», — отметил Жумаканов на коллегии Генпрокуратуры.
Он напомнил и об акциях, проводимых на территории генпрокуратуры.
«Несколько таких акций протестов произошли на территории самих органов прокуратуры и вызвали большой общественный резонанс - самоподжоги, голодовки и так далее. Люди ищут правды у прокуратуры. Вы являетесь той инстанцией, которая обладает необходимыми полномочиями. Крайне важно обеспечить тщательное и объективное рассмотрение каждой отдельно взятой ситуации с принятием в случае необходимости самых жестких мер», — заключил помощник президента - секретарь Совбеза РК Жумаканов.
Напомним, женщина в помещении контрольно-пропускного пункта Генеральной прокуратуры совершила самоподжог. Она была доставлена 6 декабря машиной "скорой помощи" в приемный покой городской больницы №1. При поступлении состояние женщины было тяжелое, обусловленное обширной площадью поражения кожных покровов. Женщина была госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии, где была начата противошоковая терапия, помещена в условия специальной противоожоговой кровати.
"Ее действия были внезапными и неожиданными, так как до совершения акта самоподжога, она никаких намерений не предъявляла. Была оказана первая медицинская помощь и вызвана скорая помощь. По предварительным данным установлено, что этой женщиной является Рысманова М.Е., 1968 г.р. Причиной самоподжога является ее несогласие с осуждением сына - Ахметова Е.Н., 1988 г.р", - сообщили в генпрокуратуре. Генеральный прокурор РК Жакип Асанов пообещал лично разобраться в этом деле.
Фото: Kursiv.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841301-bb17ffa4409b6fb304f08974d4184567
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...