Верховный Суд с 2017 года сможет дистанционно контролировать действия судей

В 2017 году Верховный Суд запустит ситуационный центр судебных органов. Это даст возможность постоянного централизованного контроля процессуальных действий по любому делу. Об этом сообщил Кайрат Мами в ходе расширенного совещания в Астане , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Мы сможем полностью контролировать процессуальные действия судов. Начиная с этапа регистрации заявлений до отправки исполнительного акта» - сказал он.





Помимо этого, высшей судебной инстанцией ведется разработка модели электронного зала судебного заседания, с автоматизированными рабочими местами судьи, прокурора и адвоката. Параллельно, в этом году суды будут оснащены компьютерной техникой и техническими средствами демонстрации вещественного доказательства.





«Развитие электронного судопроизводства и другие реформы систем правосудия положительно восприняты как населением, так и международными экспертами, - добавил Мами. - В прошлом году показатели удовлетворенности качеством работы судов составил 74%, примерно такие же результаты дало исследование программы развития ООН, это 73%. Улучшилась позиция Казахстана по судебным индексам международного рейтинга, всемирного экономического форума, Всемирного банка» - заключил он.





Татьяна Ковалева, Астана