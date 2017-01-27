Верховный Суд с 2017 года сможет дистанционно контролировать действия судей
27 января 2017, 12:31
«Мы сможем полностью контролировать процессуальные действия судов. Начиная с этапа регистрации заявлений до отправки исполнительного акта» - Мами.
В 2017 году Верховный Суд запустит ситуационный центр судебных органов. Это даст возможность постоянного централизованного контроля процессуальных действий по любому делу. Об этом сообщил Кайрат Мами в ходе расширенного совещания в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.
«Мы сможем полностью контролировать процессуальные действия судов. Начиная с этапа регистрации заявлений до отправки исполнительного акта» - сказал он.
Помимо этого, высшей судебной инстанцией ведется разработка модели электронного зала судебного заседания, с автоматизированными рабочими местами судьи, прокурора и адвоката. Параллельно, в этом году суды будут оснащены компьютерной техникой и техническими средствами демонстрации вещественного доказательства.
«Развитие электронного судопроизводства и другие реформы систем правосудия положительно восприняты как населением, так и международными экспертами, - добавил Мами. - В прошлом году показатели удовлетворенности качеством работы судов составил 74%, примерно такие же результаты дало исследование программы развития ООН, это 73%. Улучшилась позиция Казахстана по судебным индексам международного рейтинга, всемирного экономического форума, Всемирного банка» - заключил он.
Татьяна Ковалева, Астана
фото: today.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841302-eeb9cfc0b613e55ef4f3c5ea20d492d6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...