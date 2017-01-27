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Верховный Суд с 2017 года сможет дистанционно контролировать действия судей

27 января 2017, 12:31

«Мы сможем полностью контролировать процессуальные действия судов. Начиная с этапа регистрации заявлений до отправки исполнительного акта» - Мами.


В 2017 году Верховный Суд запустит ситуационный центр судебных органов. Это даст возможность постоянного централизованного контроля процессуальных действий по любому делу. Об этом сообщил Кайрат Мами в ходе расширенного совещания в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы сможем полностью контролировать процессуальные действия судов. Начиная с этапа регистрации заявлений до отправки исполнительного акта» - сказал он.

Помимо этого, высшей судебной инстанцией ведется разработка модели электронного зала судебного заседания, с автоматизированными рабочими местами судьи, прокурора и адвоката. Параллельно, в этом году суды будут оснащены компьютерной техникой и техническими средствами демонстрации вещественного доказательства.

«Развитие электронного судопроизводства и другие реформы систем правосудия положительно восприняты как населением, так и международными экспертами, - добавил Мами. - В прошлом году показатели удовлетворенности качеством работы судов составил 74%, примерно такие же результаты дало исследование программы развития ООН, это 73%. Улучшилась позиция Казахстана по судебным индексам международного рейтинга, всемирного экономического форума, Всемирного банка» - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана
фото: today.kz

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