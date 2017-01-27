Что на самом деле беспокоит общественные фонды?

Не так давно на просторах Интернета появилось заявление ряда отечественных неправительственных общественных фондов - «Либерти», «Международная правовая инициатива» и «Кадiр-касиет». В нем говорится, что руководство и рядовые члены этих НПО обеспокоены проверками налоговых органов, которые доначислили им к уплате корпоративный подоходный налог и штрафы.





Общественники полагают, что такие действия сотрудников Комитета государственных доходов незаконны. Более того, А.Ибраева («Кадiр-касиет»), А.Шорманбаев («Международная правовая инициатива») и Г.Агелеуов («Либерти») уже заявили о готовности провести в Астане пресс-конференцию, на которую планируют пригласить представителей международных неправительственных организаций, посольств и государственных органов. А еще в планах у общественников сбор средств на оплату назначенных им штрафов. Это то, что лежит на поверхности.





При всём при этом они стараются не акцентировать внимание на том, что оштрафовали фонды за нарушение именно фискального законодательства. Наверняка, не будет это уточняться перед зарубежными донорами, которым, конечно же, расскажут слезную историю о том, что «несчастные НПО в Казахстане должны платить налог на свои доходы», а их члены и руководство при этом «не получают ни копейки, работают на голом энтузиазме и помогают попавшим в беду казахстанцам».





Кстати, абсолютно все НПО в нашей стране, которые работают по государственному заказу, спокойно оплачивают все налоги и продолжают работать. Не нарушает закон и такая крупная и общеизвестная организация как КМБПЧиСЗ, исправно платит полагающееся, потому что кому как не юристам знать, что закон есть закон. Почему же эти три НПО хотят работать иначе и быть исключительными – непонятно.





Впрочем, эти три фонда действительно особенные. Не нужно особо углубляться в просторы Интернета, чтобы понять: акцент в их деятельности делается не на защите прав казахстанцев, а на поддержке правозащитников, общественных и профсоюзных деятелей.





При этом, разумеется, не всех, а лишь тех, у которых особый взгляд на развитие нашей страны, желание как можно шире качнуть ситуацию в Казахстане, недовольство тем, что наша страна является страной независимой и не подчиняется воле зарубежных демократов.





Другой вопрос – все три фонда, во-первых, мелкие и незначительные игроки на правовом поле Казахстана. О международном авторитете речи не идет и вовсе. Во-вторых, сотрудничают они исключительно с теми иностранными спонсорами, которые поддерживают деструктивные движения, и протестные настроения граждан Казахстана, цель которых добиться, чтобы принимаемые законы не столько работали на наше благо, сколько отвечали, что называется, «демократическим взглядам и принципам».





И вот теперь самое интересное во всей этой истории. Обратиться за финансовой помощью, чтобы оплатили штрафы, руководители этих трех НПО решили к таким организациям как Фонд «Сороса», Freedom house и иже с ними. Не для кого не секрет, что эти организации тем или иным образом имеют отношения ко всем цветным революциям, которые происходили в Кыргызстане, Украине, Грузии да и вообще по всему миру.

Теперь задумаемся: а отчего наши проштрафившиеся общественники уверены, что столь крупные, богатые, солидные, общепризнанные международные организации раскошелятся для уплаты штрафов каким-то заштатным мелким НПО, о которых и в Казахстане толком никто ничего не знает? Видимо, знают, к кому обращаются.





И вот еще вопрос: интересно, за «Кадiр-касиет» тоже попросят заплатить? Ведь это НПО не штрафовали, хотя в заявлении организация упоминается наравне с оштрафованными. Но наши предприимчивые люди могут скромно забыть о таком пустяке. Подумаешь, богатенькие иностранные организации выложат несколько лишних тысяч долларов. Для них это – сущая мелочь. А нашим мелким правозащитным НПО будет что на хлеб намазать.





Фото: millioner.kz







