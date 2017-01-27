В Верховном Суде состоялся семинар-совещание судей с участием международных экспертов

Сегодня в Верховном Суде состоялся семинар-совещание судей высшего судебного органа с участием международных экспертов. В нем также приняли участие председатели и администраторы областных судов. От зарубежных гостей - Посол Федеративной Республики Германия Рольф Мафаель, Руководитель проекта «Платформа верховенства права ЕС - Центральная Азия» Ксавье Барре, экс-президент апелляционного суда Франции, почетный президент апелляционного суда Фор-де-Франс Экспер Эрве, а также сотрудники представительств Франции и Евросоюза.

Открывая мероприятие, Председатель Верховного Суда Кайрат Мами отметил, что при проведении реформ судебной системы за годы Независимости особое внимание уделялось применению передового международного опыта ведущих 30-ти стран Организации экономического сотрудничества и развития. Это касается уровня судебной защиты прав граждан, системы судоустройства и судопроизводства, подбора судейских кадров в Казахстане и многого другого.

«С этой целью при Верховном Суде успешно функционируют Международный совет, в составе ряда авторитетных зарубежных экспертов, позволяет изучать, обобщать и имплементировать в отечественную систему правосудия лучшие практики судопроизводства» - отметил К.Мами.

Верховным Судом Казахстана последовательно осуществляется взаимодействие с международными партнерами по всем ключевым направлениям развития. Среди них - Представительство ООН в Казахстане, ПРООН, ЮНИСЕФ, Международная организация по миграции, Офис программ ОБСЕ в Астане. Конструктивное партнерство сложилось с Европейским Союзом в рамках инициативы по верховенству права, Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ), Фондом международного правового сотрудничества (IRZ), Американской Ассоциацией юристов и Всемирным Банком.

Далее с приветственной речью выступили Посол Рольф Мафаель и Руководитель проекта «Платформа верховенства права ЕС - Центральная Азия» Ксавье Барре.

В рамках семинара состоялась презентация отчета о результатах мониторинга пилотного суда Казахстана в рамках взаимодействия с проектом «Платформа верховенства права Европейский Союз - Центральная Азия». Мониторинг проводился с 26 сентября по 7 октября 2016 года в Целиноградском районном суде Акмолинской области с участием Экспера Эрве.

Экспертами были исследованы подходы к организации работы типового суда общей юрисдикции. Основное внимание уделено вопросам отправления правосудия, судебного администрированию, использования и достаточности ресурсов, применения информационных технологий. Были разработаны рекомендации по улучшению организации работы судов с позиции современных подходов в области доступа к правосудию, стандартов качества, эффективности судебной деятельности.

В целом по итогам мониторинга, на примере деятельности Целиноградского районного суда, экспертом дана высокая оценка организации судебного администрирования, развитию электронного правосудия. В рекомендациях уделено внимание применению разумных сроков в судопроизводстве, использованию примирительных процедур, вопросам введения профессионального представительства интересов сторон и другим аспектам правосудия.

Завершая работу семинара, Кайрат Мами отметил большую ценность презентованного отчета и его рекомендаций, поблагодарил экспертов за проведенную работу.