Состоялось заседание общественного совета по вопросам деятельности ОВД

В Министерстве внутренних дел с участием министра Калмуханбета Касымова прошло заседание Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел, где обсуждены итоги работы этого консультативно-совещательного органа за минувший год и план работы на 2017 год.

В работе Совета приняли участие члены Совета, руководство и начальники служб Министерства внутренних дел.

Председатель Общественного совета, профессор Марат Когамов сообщил, что при Совете созданы и активно работают две постоянные комисасии - по вопросам нормотворческой деятельности, которая рассматривает проекты нормативно-правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, а так же по вопросам рассмотрения обращений граждан и обеспечения прозрачности работы полиции.

В прошлом году Общественным советом проведено восемь заседаний, три общественных слушания, где публично обсуждены законопроекты и другие актуальные вопросы по разработке нормативных документаций.

Так, в минцвшем году Советом рассмотрено 140 проектов законов, постановлений Правительства, соглашений, приказов МВД и других нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, а так же 40 обращений граждан. По результатам их рассмотрения даны соответствующие рекомендации службам министерства, большинство из которых реализованы, исполнение остальных находится на контроле.

Помимо этого члены Общественного совета принимали участие в научно-практических конференциях, круглых столах, экспертных встречах, выездных заседаниях, проводимых Парламентом Республики Казахстан, государственными органами и регионами.

В свою очередь министр внутренних дел К. Касымов поблагодарил председателя, членов Совета и отметил их активную работу в представлении интересов гражданского общества по общественно-значимым вопросам и обеспечении прозрачной деятельности органов внутренних дел.

В ходе заседания были заслушаны отчеты руководителей комитетов и департаментов МВД о реализации рекомендаций постоянных комиссий Общественного совета и общественных слушаний по различным направлениям деятельности органов внутренних дел.

Рассмотрен вопрос закрепления рабочих групп за проведением общественных слушаний, запланированных Планом работы Совета на текущий год, в том числе по темам: «Граждане и полиция: взаимодействие основанное на доверии», «Собрание, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование: пользование конституционным правом и ограничением, место и деятельность полиции», «25-летие казахстанской полиции, становление, развитие, передовой опыт, проблемы эффективности».

По итогам заседания даны поручения членам Общественного совета, а также начальникам служб министерства по рассмотренным вопросам.