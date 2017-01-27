В Казахстане могут появиться спецкабинеты для допросов
27 января 2017, 12:50
Кабинеты для допросов подозреваемых планируется оснастить камерами видеонаблюдения.
Специальные кабинеты для допросов подозреваемых планируется оснастить камерами видеонаблюдения. Такая мера внедряется с целью искоренить по время допросов пытки и выбивание показаний. С соответствующим предложением сегодня выступил на заседании ведомства заместитель Генерального прокурора РК Ерлик Кененбаев, сообщает МИА «Казинформ».
«Из года в год в Казахстане не уменьшается количество нарушений в уголовных процессах. Очень много жалоб на пытки. Понятые и суд присяжных - их тоже можно подговорить, либо запугать. Нужно исключить человеческий фактор и решительно внедрять новые технологии. Все предлагаем записывать на видео. Пора в органах следствия создать специальные кабинеты для допросов. Это мировая практика. Они прозрачны, там есть видеокамеры. Запись приобщается к протоколу», - предложил Кененбаев в ходе заседания Генпрокуратуры.
Планируется, что надзорное ведомство представит соответствующий пакет законодательных поправок уже в апреле.
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