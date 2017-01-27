Самый курьезный автогол года: турецкие футболисты сообразили на двоих

Юнус Эмре Йилмаз бросился обнимать своего вратаря и случайно выбил у него из рук мяч.

Вратарь турецкой команды "Газиантеп" выронил мяч из рук, празднуя с партнером отраженный пенальти. В результате футболисты стали соавторами одного из самых курьезных автоголов года , передает , передает РИА Новости





На записи, которую разместил в интернете немецкий футбольный журнал 11FREUNDE, видно, что в матче первой турецкой лиги голкиперу удалось отразить удар с пенальти и намертво зафиксировать мяч.





На радостях защитник "Газиантепа" Юнус Эмре Йилмаз бросился обнимать своего вратаря и случайно выбил у него из рук мяч, который закатился за линию ворот.