Самый курьезный автогол года: турецкие футболисты сообразили на двоих
27 января 2017, 12:51
Юнус Эмре Йилмаз бросился обнимать своего вратаря и случайно выбил у него из рук мяч.
Вратарь турецкой команды "Газиантеп" выронил мяч из рук, празднуя с партнером отраженный пенальти. В результате футболисты стали соавторами одного из самых курьезных автоголов года, передает РИА Новости.
На записи, которую разместил в интернете немецкий футбольный журнал 11FREUNDE, видно, что в матче первой турецкой лиги голкиперу удалось отразить удар с пенальти и намертво зафиксировать мяч.
На радостях защитник "Газиантепа" Юнус Эмре Йилмаз бросился обнимать своего вратаря и случайно выбил у него из рук мяч, который закатился за линию ворот.
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