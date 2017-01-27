Нацбанк РК: Укрепление тенге вполне возможно

Сейчас все факторы говорят о том, что тренд на укрепление вполне возможен, нет предпосылок для того, чтобы тенге ослабевал, считает директор департамента исследований и статистики Национального банка РК Виталий Тутушкин, передает корреспондент Zakon.kz





«Сейчас курс меняется достаточно быстро. Реагирует на шоки. Может казаться, что легко идет на ослабление, но тяжело на укрепление. Вроде бы цены на нефть растут, а тенге не укрепляется. Мы последние несколько месяцев не проводим интервенции. Наше участие равно нулю. Связанно это с тем, что есть психологические уровни – 330, 325 у разных игроков рынка», - сказал В. Тутушкин журналистам на пресс-конференции в Алматы.





По его мнению, именно поведение игроков финансового рынка не позволяет национальной валюте укрепиться к доллару США.





«Опять же я повторюсь, что это не политика Национального банка. Это поведение участников финансового рынка. Сейчас все факторы говорят о том, что тренд на укрепление вполне возможен, нет предпосылок для того, чтобы тенге ослабевал», - подчеркнул банкир.



