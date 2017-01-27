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Новости за сегодня

Рост ВВП Казахстана в 2017 году составит 1,5%-2% - Нацбанк

 

Рост ВВП Казахстана в 2017 году составит 1,5%-2%. Об этом журналистам на пресс-конференции в Алматы сообщил директор департамента исследований и статистики Национального банка РК Виталий Тутушкин, передает корреспондент Zakon.kz.

«Наши прогнозы на 2017 год показывают, что ВВП будет расти по нашим нацбанковским оценкам, это где-то 1,5% - 2% ВВП. По прогнозам правительства они немного выше, но, наверное, мы должны быть более консервативными, чем правительство», - сказал В.Тутушкин.

Стоит отметить, что ВВП Казахстана в 2016 году вырос на 1%. Положительно на динамике ВВП РК отразилось развитие таких отраслей, как строительство, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, транспорт. Официальный прогноз роста на 2017 год - 1,9%.

 

27 января 2017, 12:54
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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