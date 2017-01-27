Обязать полицейских иметь видеорегистраторы при задержании предложила Генпрокуратура РК

«Сами сотрудники при задержании лиц, изъятии наркотиков, оружия или денег должны иметь видеорегистраторы. Это будет дисциплинировать. Все понимают, что идет запись. Таким образом, мы предлагаем исключить любые нарушения. Передовые технологии, сопровождающие каждого в развитых странах, для нас пока еще диковинка», - заявил замгенпрокурора.

«Сами сотрудники при задержании лиц, изъятии наркотиков, оружия или денег должны иметь видеорегистраторы. Это будет дисциплинировать. Все понимают, что идет запись. Таким образом, мы предлагаем исключить любые нарушения. Передовые технологии, сопровождающие каждого в развитых странах, для нас пока еще диковинка», - заявил замгенпрокурора.

«Электронное уголовное дело позволит в режиме онлайн выявлять любые нарушения. Их станет гораздо меньше. Такие дела уже невозможно спрятать в сейф или положить под сукно. Потому что это будет у нас в компьютере. Все будет явно и прозрачно. Предложений много. Над ними сейчас работает созданная группа. В апреле первый пакет законодательных поправок мы представим», - уточнил замгенпрокурора Кененбаев.



