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Новости за сегодня

В Казахстане могут появиться спецкабинеты для допросов

 

Специальные кабинеты для допросов подозреваемых планируется оснастить камерами видеонаблюдения. Такая мера внедряется с целью искоренить по время допросов пытки и выбивание показаний. С соответствующим предложением сегодня выступил на заседании ведомства заместитель Генерального прокурора РК Ерлик Кененбаев, сообщает МИА «Казинформ».

«Из года в год в Казахстане не уменьшается количество нарушений в уголовных процессах. Очень много жалоб на пытки. Понятые и суд понятых - их тоже можно подговорить, либо запугать. Нужно исключить человеческий фактор и решительно внедрять новые технологии. Все предлагаем записывать на видео. Пора в органах следствия создать специальные кабинеты для допросов. Это мировая практика. Они прозрачны, там есть видеокамеры. Запись приобщается к протоколу», - предложил Кененбаев в ходе заседания Генпрокуратуры.

Планируется, что надзорное ведомство представит соответствующий пакет законодательных поправок уже в апреле.

 

27 января 2017, 12:57
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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