Председатель Верховного суда считает «космическими» компенсации на изъятие земель

«Особое внимание необходимо уделять делам по изъятию земель для государственных нужд. Общеизвестно, что в последние годы цены на недвижимость, особенно на земельные участки существенно снизились, а сумма компенсаций за изымаемые участки по некоторым делам до сих пор просто космические. Не идут ли суды на поводу у сторон, как это уже было в ходе строительства автодороги на юге страны?» - задался вопросом Кайрат Мами, выступая сегодня на расширенном совещании судей.



