Боксеры «Astana Arlans» не получат призовые за победу в пятом сезоне WSB
27 января 2017, 13:20
Суд вынес решение не в пользу боксеров и тренеров.
Вчера в Есильском районном суде города Астаны было оглашено решение по скандальному делу о призовых за победу «Astana Arlans» в пятом сезоне Всемирной серии бокса WSB, пишет Sports.kz.
Суть претензий заключается в том, что за победу в пятом сезоне WSB «Astana Arlans» были перечислены призовые в размере 400 тысяч долларов США от AIBA, однако до тренеров и боксеров они не дошли. После попыток решить вопрос цивилизованным путем, чемпионы обратились в суд.
На презентации «Astana Arlans» в Алматы исполнительный директор Президентского клуба «Астана» Аманбек Кульчиков пояснил, что данные деньги не были предназначены для премирования личного состава, и дальнейшую их судьбу решало руководство.
Итог этому делу был подведен вчера в Астане. Суд вынес решение не в пользу боксеров и тренеров.
Фото: sports.kz
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