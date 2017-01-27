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Новости за сегодня

Назначен председатель правления НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан»

 

Сегодня состоялся совет директоров Государственной корпорации «Правительство для граждан» под председательством заместителя Премьер-министра Казахстана Имангали Тасмагамбетова. На заседании советом директоров единогласно был избран Председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов, сообщает пресс-служба Министерства информации и коммуникаций РК.

А.Оспанов родился 16 июня 1986 года.Свою трудовую деятельность начал в Республиканском штабе молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел», затем работал в частных компаниях - прошел путь от менеджера проекта до начальника отдела управления проектами. В 2011 году перешел на государственную службу в Министерство внутренних дел РК.

Работал в должности старшего инженера департамента технической службы, занимался координацией развития ИТ-проектов в МВД.

Присвоено звание лейтенант полиции.

Также работал заместителем директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации РК, заместителем председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства транспорта и коммуникаций.

В 2014 году назначен директором департамента по развитию электронных услуг и центров обслуживания населения. Занимался вопросами автоматизации и оптимизации государственных услуг и разрешительных документов, участвовал в разработке законопроекта «О государственных услугах», «О разрешительных документах и уведомлениях». Наряду с этим занимался развитием информационной системы «ЦОН», электронного правительства и внедрением мобильного правительства. В 2015 году назначен заведующим Республиканской общественной приемной партии «Нур Отан».

В апреле 2016 года назначен заместителем председателя правления АО «Центр развития города Алматы».

 

27 января 2017, 13:28
Источник, интернет-ресурс: Министерство информации и коммуникации РК

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