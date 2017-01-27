В Пензе ликвидируют последствия аварии на ТЭЦ

Без отопления остались 471 многоквартирный дом, а также больницы, школы и детсады.

Все прорывы, возникшие на теплотрассах после аварии на Пензенской ТЭЦ, ликвидированы, теплоснабжение более 300 жилых домов и тринадцати социально-значимых объектов восстановлено , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.





Также восстановлен тепловой контура газотурбинного цеха, выставлено 11 тепловых пушек, световые башни, продолжаются работы по демонтажу нависающих конструкций. Оперативные группы МЧС сейчас вместе с представителями местных властей обходят жителей домов для контроля теплового режима.





Кровля Пензенской ТЭЦ-1 обрушилась 26 января около 13:50 мск (15:50 по Ташкенту), погиб один человек. Из-за аварии произошло три прорыва на тепломагистралях города, без отопления остались 471 многоквартирный дом, а также больницы, школы и детсады. По данным МЧС, в этих домах проживает более 75 тысяч человек.





В ликвидации аварии задействовано порядка 800 человек и свыше 130 единиц специальной и инженерной техники.



