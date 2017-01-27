В США грузовик раздавил спорткар
27 января 2017, 13:41
К счастью, водитель спорткара не пострадал. А вот о самом «Шеви» сказать такого не получится.
Что именно стало причиной нетипичной аварии посреди Атланты, неизвестно. Предполагается, что шофёр грузовика мог попросту не увидеть низкий спорткар либо же он не вовремя отвлёкся. В любом случае, водителю «Корвета» сказочно повезло. Ведь он, в отличие от автомобиля, отделался лишь лёгким испугом, сообщает kolesa.kz.
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