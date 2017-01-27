Скандал в "Алматыметрокурылыс": расследуется хищение почти 8 млрд тенге

Однако информацию о характере и объеме "товарно-материальных ценностей", а также фигурантах дела из числа сотрудников "Алматыметрокурылыс", редакция пока не получила. Также не сообщается, связано ли это расследование со скандальным делом экс-директора "Алматыметрокурылыс" Мурата Укшебаева.

Экс-руководитель АО "Алматыметрокурылыс" и КГП "Метрополитен" (c 2010 года) Мурат Укшебаев был осужден на девять лет в конце 2015 года. Восемь лет получил его заместитель Ербол Калдыбаев. На скамье подсудимых вместе с ними оказался и директор ТОО "СредАзЭнергосервис" Константин Антипов, приговоренный к восьми годам заключения. Все они осуждены за присвоение или растрату чужого имущества, а также за легализацию денег, полученных преступным путем в крупном размере. Суд доказал причастность Укшебаева, Калдыбаева и Антипова к хищению 2,5 миллиарда тенге с 2010 по 2012 годы. Впервые Мурат Укшебаев попал под прицел следственных органов в 2009 году. Тогда он подозревался в хищении 120 миллионов тенге и даже был арестован. Однако до суда дело не дошло.



