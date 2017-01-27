Кайрат Мами поименно пристыдил председателей областных судов
27 января 2017, 13:49
Они не следят за резонансными делами в регионе.
Председатель Верховного суда Казахстана Кайрат Мами поименно пристыдил председателей областных судов за то, что они не следят за резонансными делами в регионе, сообщает МИА «Казинформ».
«Председателям областных судов поручалось лично обеспечивать правосудие по резонансным и общественно-значимым в регионе делам. Мы специально проанализировали и этот вопрос. Вот так обстоят дела на местах. Абдикановым (Нургазы, председатель Акмолинского областного суда), Абдуллаевым (Сакен, председатель Военного суда), Кайрбековым (Нурлан, председатель Кызылординского областного суда), Мергалиевым (Асламбек, Костанайский областной суд), Таймерденовым (Мейрамбек, председатель Алматинского областного суда), Шариповым (Нурсерик, председатель Южно-Казахстанского областного суда) дела на заседаниях апелляционной инстанции вообще не докладывались. В качестве председательствующего судьи Мергалиев и Аметов (Бек, председатель Западно-Казахстанского областного суда) участвовали лишь по 10 делам», - сказал Кайрат Мами, выступая сегодня на расширенном совещании судей высшего судебного органа.
Он напомнил, что с председателей областных судов в настоящее время снята значительная часть нагрузки по рассмотрению дел. По его словам, оптимизация кассационной инстанции позволила укрепить апелляционные суды на 104 штатных единицы. Одной из мер по повышению качества апелляции стало введение коллегиального рассмотрения дел. По данным облсудов единолично рассмотрены лишь пять процентов гражданских дел, по уголовным делам коллегиально рассмотрено почти 80 процентов.
«Это очень правильно. Вместе с тем и качество судебной практики, и организационная работа дают немало поводов для критики. Например, особое ваше внимание я обращал на дела, не подлежащие к рассмотрению Верховным судом. Я просил председателей областных судов лично изучать такие дела и председательствовать, если они поступили в областной суд. Несмотря на это в истекшем году по моим представлениям пересмотрено уже больше десятка дел, которые при рассмотрении «проморгали» областные суды и его председатели и судьи. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что оптимизация судопроизводства нацелена на разрешение основной части судебных споров на уровне областного суда, то есть на уровне апелляционной станции», - подчеркнул председатель Верховного суда.
«К сожалению, на практике нередко апелляция не только справляется своевременно с судебными ошибками, а напротив, необоснованно отменяет законные решения судов первой инстанции. По итогам года каждое седьмое апелляционное постановление отменено с восстановлением решения судов первой инстанции. Наибольшее число необоснованных решений допущено судами городов Астана - 17, Алматы - 11, Акмолинской области и Военным судом - по семь», - резюмировал Кайрат Мами.
Фото: blog.sud.kz
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