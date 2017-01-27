Кайрат Мами поименно пристыдил председателей областных судов

Он напомнил, что с председателей областных судов в настоящее время снята значительная часть нагрузки по рассмотрению дел. По его словам, оптимизация кассационной инстанции позволила укрепить апелляционные суды на 104 штатных единицы. Одной из мер по повышению качества апелляции стало введение коллегиального рассмотрения дел. По данным облсудов единолично рассмотрены лишь пять процентов гражданских дел, по уголовным делам коллегиально рассмотрено почти 80 процентов.

«Это очень правильно. Вместе с тем и качество судебной практики, и организационная работа дают немало поводов для критики. Например, особое ваше внимание я обращал на дела, не подлежащие к рассмотрению Верховным судом. Я просил председателей областных судов лично изучать такие дела и председательствовать, если они поступили в областной суд. Несмотря на это в истекшем году по моим представлениям пересмотрено уже больше десятка дел, которые при рассмотрении «проморгали» областные суды и его председатели и судьи. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что оптимизация судопроизводства нацелена на разрешение основной части судебных споров на уровне областного суда, то есть на уровне апелляционной станции», - подчеркнул председатель Верховного суда.



