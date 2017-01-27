Главные улицы Алматы будут перекрыты во время эстафеты огня

29 января движение на ряде улиц Алматы будет ограничено с 10.00 до 14.00 часов.

29 января, в воскресенье, по улицам Южной столицы пройдет Эстафета огня Всемирной зимней Универсиады-2017, сообщает Zakon.kz





Как сообщил руководитель отдела эстафеты огня Универсиады-2017 Кирилл Пяртель, в церемонии зарождения огня примет участие аким Алматы Б.Байбек. Градоначальник передаст эстафету Олимпийскому чемпиону по плаванию Дмитрию Баландину.





В связи с проведением масштабного мероприятия, в котором примет участие более 100 факелоносцев, движение на личном автотранспорте на некоторых участках будет ограничено. Движение общественного транспорта будет осуществляться в штатном режиме.





Эстафета огня пройдет по следующему маршруту: КазНУ имени аль-Фараби - улица Тимирязева - улица Манаса - проспект Абая - проспект Сейфуллина - улица Гоголя - проспект Сейфуллина - улица Толе би - проспект Достык - проспект Абая - улица Байтурсынова - улица Сатпаева - проспект Достык - площадь Республики.













Как оказалось, маршрут эстафеты выбран не случайно. Она пройдет по основным достопримечательностям и ведущим вузам города. Все факелы станут историческим артефактом и займут свое место в спортивных музеях.





«Зарождение огня Универсиады в каждом городе было особенным. Караганда использовала огонь из металлургического комбината, на западе использовали огонь нефтяных вышек. Области креативят, эстафета не проходит по шаблону. В Алматы будет соединение семи элементов, которое символизирует семь наук. Семь студентов из разных вузов будут использовать семь химических элементов и на церемонии, соединив их, получат огонь из которого будет зажжен факел» , - рассказал Кирилл Пяртель.





Все 16 городов Казахстана, принимающие участие в Эстафете огня, определились, кому выпала честь нести факел Универсиады. Из тысячи факелоносцев 70% составляют студенты в возрасте от 17 до 28 лет, добившиеся успехов в области науки, культуры и спорта.