В СМИ сообщили о попытке самоубийства олигарха Нурлана Тлеубаева
27 января 2017, 13:53
Что заставляет казахстанских олигархов пытаться свести счеты с жизнью?
В декабре прошлого года совершил попытку самоубийства акционер Казинвестбанка Нурлан Тлеубаев. Сегодня его состояние стабильно. Об этом пишет журнал Exclusive
По данным издания, Нурлан Тлеубаев владеет ТОО «Корпорация «АПК-Инвест», 50 % акций АО «Зерновая страховая компания», мажоритарной долей в ТОО «Холдинг «Алиби», а с 2016 года стал основным акционером теперь уже печально известного «Казинвестбанка». Он номер 22 в рейтинге казахстанского Forbes и номер 35 в рейтинге самых влиятельных бизнесменов в 2016 году. Его состояние оценивалось на тот момент в 256 млн. долларов.
С 27 декабря 2016 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в Банк денег.
Национальный Банк Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) Банка.
С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации Банка требования кредиторов к Банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание Банка.
Банк является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, в связи с чем депозиторам в установленном порядке будет выплачено гарантийное возмещение/
Фото: nur.kz
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