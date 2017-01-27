В СМИ сообщили о попытке самоубийства олигарха Нурлана Тлеубаева

В декабре прошлого года совершил попытку самоубийства акционер Казинвестбанка Нурлан Тлеубаев. Сегодня его состояние стабильно.

По данным издания, Нурлан Тлеубаев владеет ТОО «Корпорация «АПК-Инвест», 50 % акций АО «Зерновая страховая компания», мажоритарной долей в ТОО «Холдинг «Алиби», а с 2016 года стал основным акционером теперь уже печально известного «Казинвестбанка». Он номер 22 в рейтинге казахстанского Forbes и номер 35 в рейтинге самых влиятельных бизнесменов в 2016 году. Его состояние оценивалось на тот момент в 256 млн. долларов.

С 27 декабря 2016 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в Банк денег.





Национальный Банк Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) Банка.





С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации Банка требования кредиторов к Банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание Банка.





Банк является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, в связи с чем депозиторам в установленном порядке будет выплачено гарантийное возмещение/