Верховный Суд продолжит работу по сокращению функций прокуроров в судах

Верховный суд продолжит работу по сокращению участия прокуроров в гражданских процессах. Об этом сегодня в ходе расширенного совещания по итогам отправления правосудия в 2016 году рассказал Кайрат Мами, передает корреспондент Zakon.kz.

Высшая инстанция судебной власти на 2017 год запланировала внести изменения в Конституцию по трем направлениям. Среди них коррекция отдельных норм по вопросам ужесточения требований к судьям, придание статуса Верховному суду не надзорной, а кассационной инстанции, статуса полномочий прокуратуры по отношению к судам.

«24 января в заседании рабочей группы принял участие Глава государства, ему были доложены принятые предложения по вопросу улучшения отправления правосудия, - сказал председатель Верховного суда Кайрат Мами. - В частности, предложения касающиеся коррекции отдельных норм Конституции страны. Это такие дополнения как изменение требований к стажу и возрасту кандидатов в судьи. Чтобы исключить несогласованность этих норм, нами внесены предложения по изменению ст. 79 Конституции с тем, чтобы требования к судьям устанавливались Конституционным законом».

Предложено внести изменения в ст. 81 Конституции для решения вопросов соответствия норм в связи с переходом судов к трехзвенной судебной системе и придания Верховному суду статуса и функций не надзорной, а кассационной инстанции.

Также Верховный суд предлагает также внести изменения в вопросы статуса полномочий прокуратуры, т.ч. по отношению к судам и их надзорных функций.

«При рассмотрении в рамках реализации Плана нации в вопросах усиления судебного контроля, сокращения участия прокуроров в гражданском процессе и ряда других нередко высказывались разные точки зрения относительно согласованности этих мер с нормами Конституции, в т.ч. по необходимости сокращения функций прокуратуры, - пояснил Мами. - Всем вам известно, что в судах в 2007-2008 гг. вопросы досудебного взятия под стражу относились к функциям прокуратуры. Предполагаю, что отдельные функции прокуратуры излишне урегулированы Основным законом. Внесено предложение скорректировать нормы ст. 83, поскольку вопросы компетенции организации порядка деятельности органов прокуратуры в достаточной мере урегулированы отраслевым законодательством, поэтому необходимо статьи скорректировать».

По его словам, президент Н.Назарбаев в ходе совещания рабочей группы поручил продолжить эту работу. А потому председатель высшей судебной инстанции призвал своих подчиненных принять активное участие в этой работе и высказывать свои предложения.

Татьяна Ковалева, Астана