Составлен список худших городов для туризма
27 января 2017, 14:10
К примеру, Дамаск опасен из-за атак террористов-смертников, а визит в Могадишо может окончиться печально.
Составлен список городов, куда лучше не ехать за новыми впечатлениями, передает портал "Моя планета" со ссылкой на туристический портал Destination Tips.
По мнению составителей списка, лучше пока не ездить в Киев, поскольку он частично разрушен в результате антиправительственных протестов 2014 года. Стоит повременить и дождаться, пока город не восстановят, сообщает The Sun.
Еще не оправился от последствий землетрясения 2010 года Порт-о-Пренс на Гаити. Сирийский Дамаск опасен из-за атак террористов-смертников. Визит в самый опасный город Африки — Могадишо, что в Сомали, — может окончиться печально. В северокорейском Пхеньяне лучше не задавать лишних вопросов. А в колумбийской Богота не прекращается война наркокартелей.
Кроме того, не стоит наведываться в Сьюдад-Хуарес (Мексика), где часты случаи похищения людей, а также в Дакку (Бангладеш), где просто очень грязно, и в Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), где ежедневно фиксируются грабежи и изнасилования.
Среди многообразия бандитизма, землетрясений, плохой экологии и нарковойн затесался британский городок Скегнесс. Destination Tips отмечает, что ранее считавшийся курортным прибрежный город теперь похож на «кучу грязи с заброшенным парком аттракционов и завышенными ценами». Британцы сочли такое описание «оскорбительным и неаргументированным». В частности, мэр Скегнесса назвал возмутительным тот факт, что его город стоит в одном ряду с Дамаском и Пхеньяном.
Фото: moya-planeta.ru
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