Составлен список худших городов для туризма

К примеру, Дамаск опасен из-за атак террористов-смертников, а визит в Могадишо может окончиться печально.

Составлен список городов, куда лучше не ехать за новыми впечатлениями , передает , передает портал "Моя планета" со ссылкой на туристический портал Destination Tips.





По мнению составителей списка, лучше пока не ездить в Киев , поскольку он частично разрушен в результате антиправительственных протестов 2014 года. Стоит повременить и дождаться, пока город не восстановят, сообщает The Sun.





Еще не оправился от последствий землетрясения 2010 года Порт-о-Пренс на Гаити . Сирийский Дамаск опасен из-за атак террористов-смертников. Визит в самый опасный город Африки — Могадишо , что в Сомали, — может окончиться печально. В северокорейском Пхеньяне лучше не задавать лишних вопросов. А в колумбийской Богота не прекращается война наркокартелей.

Кроме того, не стоит наведываться в Сьюдад-Хуарес (Мексика), где часты случаи похищения людей, а также в Дакку (Бангладеш), где просто очень грязно, и в Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), где ежедневно фиксируются грабежи и изнасилования.





Среди многообразия бандитизма, землетрясений, плохой экологии и нарковойн затесался британский городок Скегнесс . Destination Tips отмечает, что ранее считавшийся курортным прибрежный город теперь похож на «кучу грязи с заброшенным парком аттракционов и завышенными ценами». Британцы сочли такое описание «оскорбительным и неаргументированным». В частности, мэр Скегнесса назвал возмутительным тот факт, что его город стоит в одном ряду с Дамаском и Пхеньяном.



