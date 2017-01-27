Директор «Первого канала «Евразия»: Это больше похоже на кампанию по дискредитации, чем на критику

В этом году «Первому каналу «Евразия» исполняется двадцать лет, из них десять у его руля - Сергей КИСЕЛЕВ.

В прошлом году в социальных сетях телеканал не раз становился объектом критики, притом что регулярные аудиторные замеры говорят о его уверенном лидерстве по всей стране. Без посредников и без купюр глава «Первого» рассказал «КАРАВАНУ» об их «внутренней кухне».

Среди интернет-активистов - много ботов

- Сергей Владимирович, «Первый канал «Евразия» в последнее время много критикуют в социальных сетях. Как вы считаете, справедлива ли эта критика?

- Критика нужна. Мы ценим тех, кто нас смотрит и высказывает свои замечания, особенно если это взвешенная, справедливая и обоснованная позиция. Анализ полученной информации помогает каналу становиться лучше. Но ваш вопрос про другое, про недавний шквал критики в социальных сетях, и тут важно, чтобы все заинтересованные лица поняли позицию «Первого канала «Евразия».

Нас критиковали за то, что мы первыми рассказали обществу об организованном характере «земельных митингов». Естественно, эта информация вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Да, это были плохие новости, никто не хотел в это верить, но в последующем вся эта информация подтвердилась через официальные источники.

Нас критиковали за ляп в прямом эфире. Объясню еще раз. В вечерней субботней информационно-развлекательной «Первой программе» в рамках традиционного шутливого промоутирования воскресной «Аналитики» был показан ролик. Ведущий в подводке должен был сказать слова о том, что если когда-то Аймира Шаукентаева попадет на интервью к Познеру и будет отвечать на вопросы Марселя Пруста, то это может выглядеть так. И далее должен был следовать сам ролик. По техническим причинам и из-за особенностей прямого эфира нужный текст в подводке произнесен не был, поэтому задумка не удалась. Это наша ошибка, но не более. Ничего трагичного не произошло. Ляпы в прямом эфире случаются абсолютно у всех телеканалов мира. В Сети любой желающий может найти множество подборок на эту тему.

Нас критикуют за наличие иностранного контента, в первую очередь российского, в сетке вещания. Вот эта критика вполне справедливая. Но почему критикуют только нас? Давайте быть объективными, покупной иностранный, в том числе и российский, контент присутствует в эфире всех крупных республиканских телеканалов. Чтобы в этом убедиться, нужно просто посмотреть программу передач. К сожалению, без этого казахстанскому телевидению сейчас не обойтись. Но это тема совсем другого разговора.

Ну и, конечно, нас называют рупором «кремлевской пропаганды», и это ничего, кроме улыбки, не вызывает. Интересующимся достаточно посмотреть несколько выпусков наших новостных или информационных программ, особенно на казахском языке. Так что это искусственно раздутый миф. Это больше похоже на кампанию по дискредитации, чем на критику. «Первый канал «Евразия» - самый популярный в Казахстане телеканал, это очевидно даже после поверхностного анализа. А вот анализируя деятельность интернет-активистов, выступающих за закрытие нашего телеканала в Казахстане, видишь, что большая часть аккаунтов - это несуществующие люди, так называемые боты. Исходя из IP, уникального интернет-адреса, они из Украины и России. Кому это нужно и выгодно, я не знаю, да и не хочу знать. Думаю, что те, кто занимается безопасностью, в том числе и информационной, имеют больше представления об этом.

Я считаю, что телезритель сейчас может выбирать сам, что ему смотреть, так сказать, голосовать пультом. У большинства есть возможность смотреть сотни различных каналов. При этом аудиторные измерения показывают, что нас любят, нам доверяют, нас выбирают миллионы казахстанцев.

От профессионального военного до медиа-директора

- Есть ли у вас личная страница в какой-либо социальной сети? Не страшит ли вас вероятность непосредственного контакта с этой аудиторией, которая порой не стесняется в выражении своих чувств и мнений?

- У меня нет личной страницы в социальных сетях, потому что физически нет на это времени. Тем не менее я с интересом читаю многих известных казахстанских блогеров: Айдоса Сарыма, Досыма Сатпаева, Мухтара Тайжана и других. Меня не страшит непосредственный контакт с любой аудиторией. В свое время, будучи профессиональным военным, кадровым офицером Советской армии, а потом депутатом маслихата Алматы, депутатом парламента, я получил хороший опыт общения с различными людьми, в том числе и с теми, кто не стесняется в выражениях своих чувств и мнений.

- Ваша служебная биография не дает оснований считать, что вы шаг за шагом долгие годы приближались к позиции крупного менеджера в области СМИ. Считаете ли вы, что наука управления успешно преодолевает частные особенности и остается эффективной в любой отрасли человеческой деятельности, в том числе и в области медиа?

- По-моему, у вас ошибочные представления о фактах моей биографии. Медиа-проектами в той или иной степени я занимаюсь уже более 20 лет. В свое время мы с коллегами создали самую передовую справочно-информационную систему по законодательству Казахстана, которая сейчас носит название «Параграф». Благодаря ей впервые казахстанцы получили свободный доступ к огромному количеству законодательных актов. Сегодня ни один юрист или бухгалтер не представляет своей работы без этой системы. Мы стояли у истоков создания базы данных судебных решений - совместно с Верховным судом разрабатывали ее концепцию и создавали первую версию. Следующим нашим проектом был сайт zakon.kz, который сейчас является одним из самых популярных информационных ресурсов в Казахстане. Более 10 лет мы издавали журнал «Юрист», который был самым популярным отраслевым журналом в Казахстане. А в этом году будет 10 лет, как я руковожу «Первым каналом «Евразия».

Что касается вашего вопроса о том, «может ли кухарка управлять страной», считаю, что нет. Общие управленческие подходы, конечно, везде одинаковые, но в области СМИ есть множество особенностей, которые нужно знать. К сожалению, этому не учат в университетах - нужен опыт.

«Только расслабишься - зритель уйдет»

- Вы справедливо гордитесь количественными показателями руководимого вами телеканала, но понимаете же, что они обусловлены не только усилиями творческого коллектива, но и многолетней традицией зрительских предпочтений, восходящих к ЦТ СССР… Или?

- Действительно, существует такое понятие, как привычка телесмотрения. Но эта привычка «живет» год-два, максимум три. Советского Союза и его ЦТ нет уже 25 лет, выросло целое поколение телезрителей, которые не знают, что такое СССР. Все наши успехи - это результат работы коллектива, большого количества профессионалов. Ну а подавляющее большинство телепроектов, выходящих в эфире, придуманы и созданы в 2012-2014 годах. Сейчас на «Первом» более половины всего вещания ведется на казахском языке. Это новостные программы: ЖАҢАЛЫҚТАР, БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР, проекты БAСТЫ ПАТРУЛЬ, КЕШКІ КЕЗДЕСУ, ӘЙЕЛ СЫРЫ…, ТОЙ-БАЗАР, ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД, ЖҰМА УАҒЫЗЫ, которые создали мы сами или совместно с партнерами. Все они популярны и любимы нашими телезрителями. Наши большие лицензионные шоу «Х-Фактор», сейчас «Голос», «Добрый вечер, Казахстан!» смотрит вся страна. Наши новостные, информационные и аналитические программы - лидеры информационного вещания, во всяком случае это подтверждено рейтингами. И свои лидерские позиции и популярность нам приходится подтверждать и доказывать каждый день. Ведь на других телеканалах работают не менее профессиональные коллективы, и как только расслабишься - зритель уйдет, и вернуть его очень сложно. Например, телеканал «КТК» давно и уверенно наступает нам на пятки.

- Учредителями «Первого канала «Евразия» являются государство в лице телеканала «Казахстан» и российский «Первый канал». Знакомы ли вы лично с Константином Эрнстом? Влияет ли он или какой-то другой сотрудник «Первого канала» на деятельность и информационную политику возглавляемого вами телеканала?

- Действительно, с момента образования телеканала в 1997 году у российской стороны было 20 процентов доли в предприятии, у казахстанской - 80. Кстати, нужно сказать, что это не единственный случай, когда в доле казахстанского телеканала есть российское представительство. Например, такая же ситуация у 31 канала, где долей телеканала владеют структуры, связанные с телеканалом «СТС». Да, я лично знаком с Константином Эрнстом, хотя встречаемся мы довольно редко, один-два раза в год. Ни Константин Львович, ни другие сотрудники российского «Первого канала» никак не влияют на нашу информационную политику. Традиционно уже много лет казахстанская сторона самостоятельно определяет информационную политику, назначает руководителей и сотрудников.

Сетка вещания будет меняться

- Будет ли меняться эфирная сетка? И если да, насколько кардинально, в связи с тем, что господин Замыслов, с которым связывают всю вашу эфирную политику, покинул руководимый вами канал? И, кстати, с чем связано его увольнение?

- Я, право, не понимаю, почему персона Александра Замыслова так заинтересовала публику в социальных сетях. Видимо, по тем же причинам, о которых я говорил ранее, ну, возможно, еще и потому, что он активно и излишне эмоционально общается со своими критиками в Сети. Могу только повторить то, что уже говорил ранее. В 2013 году, когда перед нами стояла задача создания информационного и аналитического вещания, я пригласил Александра, как опытного и талантливого специалиста в области телевидения, консультировать сотрудников информационного вещания телеканала и меня лично. Кстати, тогда иностранные специалисты и консультанты были приглашены и другими, в том числе и государственными телеканалами. За три года работы Александр помог создать команду настоящих профессионалов и вывести наши информационно-аналитические проекты на лидирующие позиции, именно в этом и заключалась его задача. Но все когда-то заканчивается, закончилось и наше сотрудничество. Александр давно планировал заняться собственными проектами, и сейчас у него появилась такая возможность. Что касается эфирной сетки, то она меняется постоянно, так как жизнь не стоит на месте. В новом сезоне у нас будут новые проекты и программы, и, конечно, будет меняться сетка вещания.

- Интересно. Какие проекты?

- В начале феврале в эфир выйдет продолжение проекта «Голос» - детский «Голос». В конце февраля мы планируем выход на нашем канале еженедельного развлекательного шоу «Тамаша». В марте начнет выходить еженедельная правовая программа «Именем закона». Надеемся, что в апреле выйдет новое шоу - интеллектуальный поединок «Один на один», где каждый сможет своим умом заработать деньги. С сентября выйдут новые выпуски всем полюбившейся программы «Добрый вечер, Казахстан!», где казахстанские звезды выступают на одной сцене с российскими артистами, а все это комментирует четверка юморных ведущих. Еще в этом году в эфир выйдут документальные фильмы об известных людях Казахстана. Есть еще несколько проектов, над которыми мы работаем, но это пусть пока останется в секрете.

- Как вы относитесь к распространенному мнению, что время телевидения заканчивается и оно неизбежно уступит свои могущественные позиции Интернету с его тотальным влиянием, которое обусловлено феноменом социальных сетей?

- Когда появилось кино, все предрекали кончину театра, а когда появилось телевидение, то говорили про смерть кино. Но, как мы видим, и кино, и театр никуда не делись из нашей жизни. Интернет - это всего лишь инструмент передачи данных. И телевидение, конечно, будет использовать этот инструмент. Другое дело, что пока Интернет не дошел до каждого дома. А скорость передачи данных, необходимая для телевидения, еще недостаточна. Конечно, с совершенствованием технологий телевидение будет меняться, и это уже происходит сейчас. Думаю, что уже в ближайшее время, когда многие из имеющихся технологий станут массовыми, зритель сможет сам составлять себе программу передач, смотреть то, что он хочет и когда хочет. Кстати, многие пользователи социальных сетей, которые заявляют: «Я телевизор не смотрю! Ваще!», на самом деле его смотрят, но в виде нарезок из каких-то телевизионных программ, фильмов и сериалов, снятых для ТВ, новостных сюжетов и т. д. Думаю, в этом направлении телевидение тоже будет развиваться. Поэтому я не спешил бы с выводами.

Марина Хегай