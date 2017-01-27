Председатель Верховного суда считает «космическими» компенсации на изъятие земель

Председатель Верховного суда считает «космическими» компенсации по некоторым делам на изъятие земель для государственных нужд, сообщает МИА «Казинформ».

«Особое внимание необходимо уделять делам по изъятию земель для государственных нужд. Общеизвестно, что в последние годы цены на недвижимость, особенно на земельные участки существенно снизились, а сумма компенсаций за изымаемые участки по некоторым делам до сих пор просто космические. Не идут ли суды на поводу у сторон, как это уже было в ходе строительства автодороги на юге страны?» - задался вопросом Кайрат Мами, выступая сегодня на расширенном совещании судей.

По его словам, анализ судебной практики по таким делам должен охватывать не только применение Гражданского процессуального кодекса и процессуальной позиции сторон.

«Надо смотреть на ситуацию комплексно, с позиции общегосударственных, общенациональных интересов», - заявил верховный судья страны.

Кайрат Мами также подверг критике работу судебных коллегий Верховного суда.

«В июле 2016 года мы провели специальное совещание в каждой коллегии, где состоялся предметный разговор, и были определены конкретные задачи. Должен отметить, что качественного перелома в работе коллегии Верховного суда еще я не вижу. Судьями за прошлый год для рассмотрения в судебном заседании кассационной станции передано 1 172 ходатайства, из них практически каждое пятое признано необоснованным. (...) Это уже говорит об отсутствии единых подходов к самой коллегии либо неграмотности этих судей, которые каждый раз ставят такие вопросы. Они не понимают сегодняшней задачи Верховного суда. О каком авторитете правовых позиций Верховного суда для местных судов в такой ситуации может идти речь?» - отметил председатель Верховного суда.

По его данным, то же самое демонстрирует и статистика удовлетворенных протестов, внесенных по ходатайствам ранее отклоненными судьями коллегии. «Уже состоялось четыре постановления о пересмотре кассационных постановлений нового состава коллегии по гражданским делам», - добавил он.