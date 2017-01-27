Australian Open в парном разряде выиграли Маттек-Сандс и Шафаржова
27 января 2017, 14:33
В финале они победили китаянку Пэн Шуай и Андреа Главачкову из Чехии.
Американка Бетани Маттек- Сандс и Люси Шафаржова из Чехии стали победительницами парного разряда Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн), передает ТАСС.
В финале Маттек-Сандс и Шафаржова, "посеянные" на турнире под 2-м номером, победили китаянку Пэн Шуай и Андреа Главачкову из Чехии (12) со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.
Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.
Фото: tass.ru
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