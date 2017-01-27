В Сарани многоэтажку с трещинами могут признать пригодной для проживания
27 января 2017, 14:42
В настоящий момент, по информации руководителя отдела ЖКХ города Сарани Ольги Шотт, работы по обследованию дома продолжаются.
Заброшенный пятиэтажный дом в Сарани с единственным заселенным подъездом рушится и трясется. Об этом говорят его жильцы. Чуть меньше двух недель назад населению подъезда, а это 15 семей, рекомендовали освободить квартиры до решения вопроса о выдаче оценки технического состояния здания. Части жильцов было предоставлено помещение в школе-интернате №7 города Сарань, сообщает eKaraganda.
Ранее сообщалось, что в ходе комиссионного визуального обследования выявлен факт наличия нитевидных трещин в стенах подъездов №4 (нежилой) и № 6 (жилой) толщиной раскрытия 2-3 мм, а также в стыках панелей по всему дому. Период возникновения и динамику деформаций определить не представлялось возможным. Для определения динамики возникновения трещин и контроля за их появлениями были размещены маячки в четвертом, пятом и шестом подъездах.
В настоящий момент, по информации руководителя отдела ЖКХ города Сарани Ольги Шотт, работы по обследованию дома продолжаются.
- Проводятся техническое обследование и пока что только наружные работы. Камеральные работы тоже займут время. КазМИРР - это исследовательский институт, у него хорошее имя в нашем регионе, и пока что у них не вызывают тревоги те конструкции, которые они обследовали различными приборами. Свои выводы специалисты положат на бумагу, и мы сможем говорить об этом официально, - поведала чиновница.
Вместе с тем она не подтверждает слова жильцов о том, что дом трясется и двигается по ночам.
- Пятиэтажка не трясется и не двигается. Ни единого натурального подтверждения, только слова, - осведомила Ольга Шотт.
По ее словам, работы по обследованию пятиэтажки займут еще 2 недели.
Фото: eKaraganda
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