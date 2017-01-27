Генпрокурор поставил задачи перед экс-главой Казпочты

«Бумага - это даже не вчерашний день, это прошлый век. То, что делается на бумаге, невозможно проконтролировать. Поэтому ставим задачу все это (уголовное производство) перевести в цифровой формат. У нас есть уже начало, есть система, которая распознает и не позволяет делать ошибки судьям, прокурорам. Все, что мы сегодня внедряем - это капля в море. Пока с дубинками гоняемся за ворами и убийцами, технологии в США уже предсказывают, где и когда будут совершены преступления. А мы все еще гордимся, что делаем бумажные варианты и сетуем, что людей не хватает», - поручил Асанов.



