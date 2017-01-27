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Генпрокурор поставил задачи перед экс-главой Казпочты

27 января 2017, 14:46

Генпрокурор возложил особые надежды на своего новоиспеченного подчиненного.


Генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов озвучил ряд поручений недавно назначенному на должность председателя Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК Багдату Мусину, проработавшему до этого главой АО «Казпочта», сообщает МИА «Казинформ».

«Бумага - это даже не вчерашний день, это прошлый век. То, что делается на бумаге, невозможно проконтролировать. Поэтому ставим задачу все это (уголовное производство) перевести в цифровой формат. У нас есть уже начало, есть система, которая распознает и не позволяет делать ошибки судьям, прокурорам. Все, что мы сегодня внедряем - это капля в море. Пока с дубинками гоняемся за ворами и убийцами, технологии в США уже предсказывают, где и когда будут совершены преступления. А мы все еще гордимся, что делаем бумажные варианты и сетуем, что людей не хватает», - поручил Асанов.

Генпрокурор возложил особые надежды на своего новоиспеченного подчиненного.

«В целом, Багдат Батырбекович (Мусин - прим. ред.), это ваша самая главная задача. Сделаете это и будете всю жизнь гордиться. Поэтому я возлагаю большую надежду. Вы в Казпочте сделали достаточно многое, но здесь масштаб еще больше. Пять миллионов судеб людей, они сегодня решаются на основе каких-то бумаг. Когда работа станет прозрачной, никому в голову не взбредет злоупотреблять и так далее», - добавил Генпрокурор.

Напомним, накануне распоряжением главы государства Багдат Мусин был назначен председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. С 2014 года он занимал должность председателя правления АО «Казпочта».

Фото: Kazday


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