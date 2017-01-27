BMW i переключился с электрокаров на беспилотники
27 января 2017, 14:46
Теперь, когда электрификация получила уже достаточно широкое распространение, BMW i займется автопилотом.
Компания BMW сменила основную специализацию своего высокотехнологичного подразделения i: суббренд, создавший электрический хетчбэк i3 и гибридное купе i8, теперь сосредоточит основные усилия на разработке автопилота. Об этом изданию Autocar рассказала старший вице-президент баварского автопроизводителя Хильдегарда Вортманн.
По ее словам, BMW i – это, прежде всего, инкубатор инновационных технологий, которые со временем находят применение в большинстве автомобилей BMW. Именно так было с электромобилями: начав с BMW i3 и i8, не имеющих аналогов в основном модельном ряду, компания создала целую линейку плагин-гибридов BMW iPerformance – от компктвэна 2-Series Active Tourer до флагманского седана 7-Series. В минувшем декабре глава BMW Харальд Крюгер заявил, что к 2020 году каждая модель BMW получит «зеленую» версию – гибридную, плагин-гибридную или полностью электрическую.
Теперь, когда электрификация получила уже достаточно широкое распространение, BMW i займется автопилотом. Мы уже не раз слышали об этом проекте, носящим кодовое название BMW i Next. Тот же господин Крюгер говорил, что, помимо, системы автопилотирования, данная машина получит новые цифровые технологии связи, ряд интеллектуальных ассистентов нового поколения и новую концепцию дизайна интерьера. Хильдегарда Вортманн подтвердила, что премьера BMW i Next намечена на 2021 год.
При этом стоит понимать, что от дальнейшего развития «электромобильности» BMW i не отказывается. В 2017 году компания обновит и i3, и i8, а в 2018-м выйдет долгожданный родстер i8 Spyder.
Текст: Александр Орехов
Фото: BMW
Via cartimes
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