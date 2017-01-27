Кайрат Мами поручил усилить меры общественного контроля за деятельностью судов

Судебному жюри необходимо продумать меры по усилению общественного контроля над деятельностью судей, особенно через совершенствование порядка рассмотрения обращений граждан - Мами.

Кайрат Мами поручил Судебному жюри продумать меры по усилению общественного контроля за деятельностью судов на расширенном заседании, передает корреспондент Zakon.kz





«Судебному жюри необходимо продумать меры по усилению общественного контроля над деятельностью судей, особенно через совершенствование порядка рассмотрения обращений граждан, - сказал он. - Проверки по жалобам, адресованным в Судебное жюри, должны проводиться непосредственно членами жюри. Итоги таких проверок должны рассматриваться на заседаниях Судебного жюри, с принятием окончательного решения».





Кроме того, он порекомендовал более тщательно регламентировать порядок проведения оценки профессиональной деятельности судей в положении о Судебном жюри и с учетом наработанного за год опыта.





«Система оценки должна быть направлена на усиление реальной независимости судьи при вынесении решения, без привязки к статистическим показателям, - сказал он. - Особого внимания заслуживает тема профилактики нарушений среди судей. Оценочные вопросы по этическим нормам должны выявлять глубину понимания каждым судьей своего конституционного статуса и долга»





Татьяна Ковалева, Астана



