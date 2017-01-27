Поправки в закон о Высшем Судебном совете рассмотрят на пленарном заседании Мажилиса

На обсуждение депутатов вносится также проект Конституционного закона «О внесении изменений в некоторые законодательные конституционные законы Республики Казахстан».

В Астане прошло заседание Бюро Мажилиса под председательством спикера Нурлана Нигматулина, на котором определены вопросы предстоящего пленарного заседания палаты, сообщает Zakon.kz.





Так, в первом чтении Палате предлагается рассмотреть законодательные поправки в закон «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан».





На обсуждение депутатов вносится также проект Конституционного закона «О внесении изменений в некоторые законодательные конституционные законы Республики Казахстан». В частности, предусматривается совершенствование мер, принимаемых по итогам периодической оценки профессиональной деятельности судей. Предлагаемые новшества разработаны в целях реализации Плана нации.





Проект повестки пленарного заседания содержит и поступивший в Мажилис новый законопроект, по которому палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это ратификационный акт – Устав Гаагской конференции по международному частному праву.





Кроме того, на заседании Бюро рассмотрен вопрос о проведении в Южно-Казахстанской области 16-17 февраля выездного заседания специальной временной комиссии по подготовке парламентских слушаний.



