Поправки в закон о Высшем Судебном совете рассмотрят на пленарном заседании Мажилиса
27 января 2017, 15:00
На обсуждение депутатов вносится также проект Конституционного закона «О внесении изменений в некоторые законодательные конституционные законы Республики Казахстан».
В Астане прошло заседание Бюро Мажилиса под председательством спикера Нурлана Нигматулина, на котором определены вопросы предстоящего пленарного заседания палаты, сообщает Zakon.kz.
Так, в первом чтении Палате предлагается рассмотреть законодательные поправки в закон «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан».
На обсуждение депутатов вносится также проект Конституционного закона «О внесении изменений в некоторые законодательные конституционные законы Республики Казахстан». В частности, предусматривается совершенствование мер, принимаемых по итогам периодической оценки профессиональной деятельности судей. Предлагаемые новшества разработаны в целях реализации Плана нации.
Проект повестки пленарного заседания содержит и поступивший в Мажилис новый законопроект, по которому палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это ратификационный акт – Устав Гаагской конференции по международному частному праву.
Кроме того, на заседании Бюро рассмотрен вопрос о проведении в Южно-Казахстанской области 16-17 февраля выездного заседания специальной временной комиссии по подготовке парламентских слушаний.
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