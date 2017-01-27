Портреты Анджелины Джоли и Брэда Питта появились на надгробиях в Караганде

Появились предположения, что именно из-за таких маркетинговых ходов и разошлась самая красивая пара планеты, и проблемы у Анджелины Джоли со здоровьем, возможно, связаны с надгробиями.

Живые голливудские звезды появились на надгробиях. Таким образом ритуальное агентство пыталось привлечь клиентов, а вместо этого заинтересовало журналистов, сообщает 31 канал

Под фото, разошедшимся по соцсетям, указано, что подобным образом креативит один из карагандинских магазинов ритуальных услуг, и что такой маркетинговый ход принес отличный результат. На плитах изображены Брэд Питт и Анджелина Джоли, но имена указаны другие и даты рождения и смерти 18-19 веков.





Бывали случаи, рассказывают мастера, что люди заказывают памятники сами себе и, как правило, довольно быстро уходят в мир иной.





Блиц-опрос:

- Это просто кощунство. Как это можно. Ради выгоды люди уже не знают, на что пойти.

- Это нормально, потому что они знаменитые.

- Это карма не очень хорошая для человека будет.





Что касается голливудских селебрити, то появились предположения, что именно из-за таких маркетинговых ходов и разошлась самая красивая пара планеты, и проблемы у Анджелины Джоли со здоровьем, возможно, связаны с надгробиями. В любом случае, если бы актеры узнали о том, где появились их портреты, они могли бы подать на автора в суд.



