Портреты Анджелины Джоли и Брэда Питта появились на надгробиях в Караганде
27 января 2017, 15:12
Появились предположения, что именно из-за таких маркетинговых ходов и разошлась самая красивая пара планеты, и проблемы у Анджелины Джоли со здоровьем, возможно, связаны с надгробиями.
Живые голливудские звезды появились на надгробиях. Таким образом ритуальное агентство пыталось привлечь клиентов, а вместо этого заинтересовало журналистов, сообщает 31 канал.
Под фото, разошедшимся по соцсетям, указано, что подобным образом креативит один из карагандинских магазинов ритуальных услуг, и что такой маркетинговый ход принес отличный результат. На плитах изображены Брэд Питт и Анджелина Джоли, но имена указаны другие и даты рождения и смерти 18-19 веков.
Бывали случаи, рассказывают мастера, что люди заказывают памятники сами себе и, как правило, довольно быстро уходят в мир иной.
Блиц-опрос:
- Это просто кощунство. Как это можно. Ради выгоды люди уже не знают, на что пойти.
- Это нормально, потому что они знаменитые.
- Это карма не очень хорошая для человека будет.
Что касается голливудских селебрити, то появились предположения, что именно из-за таких маркетинговых ходов и разошлась самая красивая пара планеты, и проблемы у Анджелины Джоли со здоровьем, возможно, связаны с надгробиями. В любом случае, если бы актеры узнали о том, где появились их портреты, они могли бы подать на автора в суд.
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