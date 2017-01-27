Дадим стране угля - мелкого и …

Нужно уже сейчас задумываться не о том, куда девать добытый уголь, а чем занять высвобождающиеся трудовые ресурсы.

О нарастающих проблемах в угольной промышленности стало понятно после летнего турне премьер-министра по регионам. Наперебой угледобытчики жаловались на свои проблемы, требовали немедленных решений и невиданной государственной поддержки. Их беспокоила отмена государственного регулирования на топливо, отсутствие доступа к портам Евразийского союза, теплые зимы…





Все эти проблемы, по их мнению, должны были решать в правительстве либо госдотациями, либо смягчением налогового режима. Апофеозом всего этого стало требование лидера Евразийской группы Александра Машкевича «рассмотреть возможность установить вычеты на приобретение дизтоплива вдвое, что нивелирует повышение цен на дизтопливо». За совещательным столом угольщики тогда одобрительно закивали, а остальная часть зала недоуменно переглянулась: как это можно дважды ставить в зачет одни и те же затраты.





Единственное решение, которое тогда принял премьер - назначить совещание правительства. Важно отметить, что потом была встреча с газодобывающими компаниями, которые льгот не просили, а просто говорили о возможностях расширения рынка, в том числе и за счет внутренних ресурсов, но сетовали на то, что главным препятствием для роста бизнеса остаются внутренние поставщики твердого топлива. Это крайне важно знать для понимания общей ситуации. Газовые гиганты давно могут обеспечить переход на более экологичное, эффективное и дешевое топлива все ТЭЦ страны, но на пути модернизации стоят именно угольщики. Главный аргумент – люди, которые задействованы в процессе добычи, переработке и использовании твердого топлива. Именно они разменная карта в споре. Постоянные намеки владельцев угольных разрезов, что за ними стоят тысячи рабочих, легко читаются между строк.





Ситуация ухудшается на фоне катастрофического падения экспортных объемов. Российские станции уверенно выходят на потребление природного газа, ну и собственный уголь добывают активно. Не только нам нужно трудоустраивать людей. В ближайшие десять лет там хотят добывать на четверть больше текущего объема в 400 миллионов тонн.





Понятно, что правительству только и остается, что разводить руками и предлагать найти ресурсным компаниям новые рынки сбыта, например, в Китае. В Казахстане Поднебесная всегда рассматривается не только как главный, но и как резервный потребитель, что куда не пошло, дракон все съест. На запланированном совещании по вопросам угольной промышленности Бакытжан Сагинтаев сказал: «Смотреть нужно на перспективу.





Мы несколько лет говорим о том, что российская сторона уменьшает закупку угля. Понятно, что бы мы ни говорили о том, что все станции, которые были ориентированы на экибастузский уголь, не могут использовать другой - кузбасский, к примеру. Но технологии сегодня развиваются очень быстро. И в скором времени мы можем полностью потерять рынок, который мы имеем по России, поэтому работу сегодня надо ставить на другой лад».





При этом премьер знает, что китайцы добычу собственного угля сокращают, но верит, что они его будут завозить извне: «У меня есть данные, что правительство Китая приняло решение о сокращении добычи на 500 миллионов тонн к 2020 году. Они приняли определённые решения с учётом экономических аспектов и экологической ситуации. Надо изучить, откуда они завозят уголь».





Китай гигантскими шагами идет в сторону экологически чистых технологий, и не потому, что его заставляют, а потому что задыхается и захлебывается в собственных отходах. Казахстанский уголь не заменит китайский, там придет либо газ, либо альтернативные источники энергии, включая атомную.





Идут разговоры о добычи метана в Карагандинской области, но это не меняет сути проблемы. Совсем другая отрасль и другие технологии, как и бенефициары прибыли. Основным игрокам отрасли нужно готовиться к сокращениям и добычи и, как следствие, коллективов. Нужно уже сейчас задумываться не о том, куда девать добытый уголь, а чем занять высвобождающиеся трудовые ресурсы. Уголь как топливо - самое грязное - будет принудительно убираться из оборота. Говорить об углехимии, как об альтернативном использовании полезного ископаемого вообще бессмысленно. Да, современные технологии позволяют производить из угля более 130 видов химических полупродуктов, которые могут использоваться для производства более 5 тысяч видов продукции, но для этого нужно менять всю структуру экономики, ну и главное, кто сказал, что с этими видами продукции нас ждут на рынках мира? И при таких накладных расходах, будет ли они конкурентоспособны?





Век угля проходит. Он начался с появления паровых машин и создал все предпосылки для промышленной революции. Он стоял у истоков транспортной революции, когда появился паровоз и расстояния стали ближе. Он помогал отапливать дома многие сотни лет, но вред, что он нанес экологии, несопоставим с выгодами, особенно последнее столетие. Проходит и эпоха нефти. Но это совсем другая история.



