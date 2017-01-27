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В США невеста пришла на свадьбу в костюме тираннозавра

27 января 2017, 15:15

За пять дней видеозапись просмотрели более 2,5 миллиона раз.


Жительница американского штата Северная Каролина пришла на собственную свадьбу в костюме тираннозавра, передает Лента.ру.

Видеозапись встречи возлюбленных перед бракосочетанием опубликовали на странице в социальной сети Facebook фотографа Джона Кларка Jon Clark Weddings 23 января. За пять дней ее просмотрели более 2,5 миллиона раз.


Видео: Jon Clark Weddings / Facebook
Фото: кадр видео

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