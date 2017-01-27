В США невеста пришла на свадьбу в костюме тираннозавра
27 января 2017, 15:15
За пять дней видеозапись просмотрели более 2,5 миллиона раз.
Жительница американского штата Северная Каролина пришла на собственную свадьбу в костюме тираннозавра, передает Лента.ру.
Видеозапись встречи возлюбленных перед бракосочетанием опубликовали на странице в социальной сети Facebook фотографа Джона Кларка Jon Clark Weddings 23 января. За пять дней ее просмотрели более 2,5 миллиона раз.
Видео: Jon Clark Weddings / Facebook
Фото: кадр видео
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