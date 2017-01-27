В Алматинской области водитель, сбивший насмерть человека, отделался "легким испугом"

Весной прошлого года в Алматинской области водитель практически на полном ходу сбил мужчину, и, несмотря на смерть последнего, не понес никакого наказания , передает , передает Zakon.kz





В редакцию портала обратились родные погибшего. Они недоумевают, как так вышло, что человек погубил жизнь, и остался абсолютно безнаказанным.





ДТП произошло 26 мая 2016 года, примерно в 22.00 час. под Талдыкорганом, на пересечении улиц Кунаева и Таукехана села Бактыбай Ескелдинского района. Водитель автомобиля Mazda Жанбаев сбил 41-летнего Мурата Багашир, который скончался в больнице от полученных травм.





Как рассказывают родные погибшего, со слов водителя авто было установлено, что мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу, а примерно в 5 метрах от него (на видео с места происшествия водитель говорит, что это было в паре метрах). Тормозной путь составил почти 10 метров, при этом на схеме обозначено, что тормозило только одно колесо. После наезда машину занесло вправо, и она ехала до тех пор пока не врезалась в столб.









Следом за этим пешеходным переходом, примерно на расстоянии 10-12 метров, есть еще один переход. И погибший, если верить словам водителя Mazda (других свидетелей, кроме него и пассажиров нет), переходил дорогу между этими «зебрами».









Дознаватели, со слов матери Мурата Багашир Ельшибаевой Айши, реабилитировали водителя, основываясь на результатах трасологической экспертизы, которая показала, что водитель двигался со скоростью 44,6 км/ч, и не имел технической возможности предотвратить наезд на пешехода. И 11 июля 2016 года уголовное дело по факту смертельного наезда было прекращено в связи с отсутствием в действиях водителя состава преступления.





Ельшибаева Айша опротестовала это решение, и 5 октября уголовное дело было направлено в УД ДВД Алматинской области для организации досудебного расследования. А 5 ноября дело вновь закрыли по тем же основаниям, что и в первый раз.





«Нами был проведен собственный эксперимент, который заключался в том, что аналогичную автомашину мы разогнали до 50 км/ч и применили экстренное торможение. Для полной остановки достаточно было 5 метров. А если принять во внимание, что, согласно схеме происшествия, обозначен след только правого колеса, то можно предположить, что тормозная система а/м «Мазда-626» была неисправна, о чем свидетельствует тот факт, что машину понесло вправо. В любом случае водитель Жанбаев М.А. не контролировал ситуацию на дороге, что привело к тому что пассажиры в его автомашине получили травмы, а пешеход погиб. Также хотелось бы особенно отметить, что наезд на пешехода произошел в непосредственной близости (не исключено что на пешеходном переходе, но в любом случае между двумя пешеходными знаками) от пешеходного перехода, и причинно-следственная связь этого происшествия не в том, что водитель Жанбаев М.А. не имел техническую возможность предотвратить наезд на пешехода (как указано в заключении эксперта), а в том, что он, проявив преступную халатность, вел машину со скоростью, не обеспечивающей безопасность на дороге. Т.е. проводить трасологическую экспертизу для определения скорости движения и технической возможности предотвратить наезд на пешехода не было никакого смысла, а если учитывать, что машина остановилась не от торможения а от столкновения со столбом, то согласно методическим указаниям ЦСЭ определить скорость движения не представляется возможным, т.к. нам не известно какова была бы длина тормозного пути если бы не было препятствия (столба)», - сказано в жалобе Прокурору Ескельдинского района. К слову, в районной прокуратуре на жалобу ответили, что никаких нарушений не было при вынесении этого постановления.





У пешехода остались несовершеннолетние дети и не погашенный кредит в банке. 41 год мужчине исполнился за три дня до смерти.





"Я не преследую цель привлечь Жанбаева М.А. к уголовной ответственности по всей строгости закона. Мне будет достаточно того, что он будет признан виновным в рамках административного производства для того, чтобы иметь возможность получить страховую выплату, т.к. у моего сына остались несовершеннолетние дети и непогашенный кредит в банке", - отмечает мать погибшего мужчины.





В ДВД Алматинской области по этому поводу сообщили, что уголовное дело по факту наезда на пешехода прекращено производством 5 ноября на основании ст.35 ч.1.п.2 УПК РК (в связи с отсутствием состава преступления) по результатам назначенного прокуратурой дополнительного расследования. В ведомстве подтвердили, что, согласно заключению экспертов Института судебных экспертиз (29 июня - в Талдыкоргане, 31 октября - в Алматы), водитель машины, двигавшейся со скоростью около 45 км/ч, в условиях данного происшествия не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода экстренным торможением.





"В этой связи на основании проведенных экспертиз, прекращения уголовного дела водитель автомашины не был подвергнут какому-либо взысканию", - сказано в ответе на официальный запрос.





Помимо этого в ДВД области сообщили, что судебно медицинской экспертизой установлено, что смерть потерпевшего наступила от острой легочно-сердечной недостаточности вследствие тромбоэмболии легочной артерии.





На это родные погибшего предлагают посмотреть на его фотографии, сделанные экспертами, на которых череп буквально смят. Они уверены, что даже если и был какой-то диагноз - причина смерти, то возникла она после сильнейшего удара машиной.









Также в полиции отметили, что, согласно экспертизе, погибший на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Здесь опять же родные напоминают о том, что в каком был состоянии не был человек, он шел в пешеходной зоне. И оправдание: "осветили встречными фарами" здесь неуместно.





А в ответ на утверждение о том, что человек шел в пешеходной зоне, и водитель, в случае возникновения препятствия на дороге, должен был обеспечить остановку машины, в полиции отметили: "согласно ПДД РК "пешеходный переход" - участок проезжей части дороги, обозначенный знаками 5.16.1, 5.16.2 или разметкой 1.14.1 - 1.14.3 и выделенный для движения пешеходов. Не допускается пересекать проезжую часть дороги вне пешеходного перехода".





Сейчас родные Мурата Багашир готовят обращения в вышестоящие инстанции, в областную прокуратуру.