Aston Martin обновил кабриолет Vanquish Volante
27 января 2017, 15:17
Для семейства Vanquish второго поколения, появившегося в 2012 году, это обновление станет последним.
Aston Martin представил обновленный кабриолет Vanquish – Vanquish S Volante. Открытый суперкар прошел ту же модернизацию, что и купе Vanquish S, дебютировавшее прошлой осенью в Лос-Анджелесе.
Обе модели оснащены 5,9-литровым двигателем V12, который теперь выдает 603 л.с. – на 26 «лошадок» больше, чем у прежнего Vanquish без приставки S в названии. Крутящий момент остался прежним – 630 л.с. Помимо мотора, инженеры доработали восьмиступенчатый автомат, шасси, подвеску и тормозную систему. Кроме того, Aston Martin Vanquish S в обоих кузовах получил новые карбоновые передний сплиттер и задний диффузор, четыре выхлопных патрубка в стандартном оснащении и новые опции для персонализации внешности и интерьера. Также в комплектацию вошли мультимедийный комплекс AMi III с новой навигацией и акустическая система Bang & Olufsen. Купе Aston Martin Vanquish S развивает 100 км/ч за 3,5 секунды и может разогнаться до максимальных 323 км/ч. Динамические характеристики кабриолета пока не раскрыты.
Для семейства Vanquish второго поколения, появившегося в 2012 году, это обновление станет последним. К концу следующего года должна выйти принципиально новая модель с 5,2-литровым турбомотором от Aston Martin DB11. Для преемника Vanquish агрегат форсируют примерно до 820 л.с.
Текст: Александр Орехов
Фото: Aston Martin
Via cartimes
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841345-adbd2551f7cc47c6659b208e02d687d3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...