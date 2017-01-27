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Aston Martin обновил кабриолет Vanquish Volante

27 января 2017, 15:17

Для семейства Vanquish второго поколения, появившегося в 2012 году, это обновление станет последним.


Aston Martin представил обновленный кабриолет Vanquish – Vanquish S Volante. Открытый суперкар прошел ту же модернизацию, что и купе Vanquish S, дебютировавшее прошлой осенью в Лос-Анджелесе.

Обе модели оснащены 5,9-литровым двигателем V12, который теперь выдает 603 л.с. – на 26 «лошадок» больше, чем у прежнего Vanquish без приставки S в названии. Крутящий момент остался прежним – 630 л.с. Помимо мотора, инженеры доработали восьмиступенчатый автомат, шасси, подвеску и тормозную систему. Кроме того, Aston Martin Vanquish S в обоих кузовах получил новые карбоновые передний сплиттер и задний диффузор, четыре выхлопных патрубка в стандартном оснащении и новые опции для персонализации внешности и интерьера. Также в комплектацию вошли мультимедийный комплекс AMi III с новой навигацией и акустическая система Bang & Olufsen. Купе Aston Martin Vanquish S развивает 100 км/ч за 3,5 секунды и может разогнаться до максимальных 323 км/ч. Динамические характеристики кабриолета пока не раскрыты.

Для семейства Vanquish второго поколения, появившегося в 2012 году, это обновление станет последним. К концу следующего года должна выйти принципиально новая модель с 5,2-литровым турбомотором от Aston Martin DB11. Для преемника Vanquish агрегат форсируют примерно до 820 л.с.

Текст: Александр Орехов
Фото: Aston Martin

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