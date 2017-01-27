Директор "Первого канала "Евразия": Это больше похоже на кампанию по дискредитации, чем на критику

Среди интернет-активистов – много ботов





– Сергей Владимирович, “Первый канал “Евразия” в последнее время много критикуют в социальных сетях. Как вы считаете, справедлива ли эта критика?





– Критика нужна. Мы ценим тех, кто нас смотрит и высказывает свои замечания, особенно если это взвешенная, справедливая и обоснованная позиция. Анализ полученной информации помогает каналу становиться лучше. Но ваш вопрос про другое, про недавний шквал критики в социальных сетях, и тут важно, чтобы все заинтересованные лица поняли позицию “Первого канала “Евразия”.





Нас критиковали за то, что мы первыми рассказали обществу об организованном характере “земельных митингов”. Естественно, эта информация вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Да, это были плохие новости, никто не хотел в это верить, но в последующем вся эта информация подтвердилась через официальные источники.





Нас критиковали за ляп в прямом эфире. Объясню еще раз. В вечерней субботней информационно-развлекательной “Первой программе” в рамках традиционного шутливого промоутирования воскресной “Аналитики” был показан ролик. Ведущий в подводке должен был сказать слова о том, что если когда-то Аймира Шаукентаева попадет на интервью к Познеру и будет отвечать на вопросы Марселя Пруста, то это может выглядеть так. И далее должен был следовать сам ролик. По техническим причинам и из-за особенностей прямого эфира нужный текст в подводке произнесен не был, поэтому задумка не удалась. Это наша ошибка, но не более. Ничего трагичного не произошло. Ляпы в прямом эфире случаются абсолютно у всех телеканалов мира. В Сети любой желающий может найти множество подборок на эту тему.





Нас критикуют за наличие иностранного контента, в первую очередь российского, в сетке вещания. Вот эта критика вполне справедливая. Но почему критикуют только нас? Давайте быть объективными, покупной иностранный, в том числе и российский, контент присутствует в эфире всех крупных республиканских телеканалов. Чтобы в этом убедиться, нужно просто посмотреть программу передач. К сожалению, без этого казахстанскому телевидению сейчас не обойтись. Но это тема совсем другого разговора.





Ну и, конечно, нас называют рупором “кремлевской пропаганды”, и это ничего, кроме улыбки, не вызывает. Интересующимся достаточно посмотреть несколько выпусков наших новостных или информационных программ, особенно на казахском языке. Так что это искусственно раздутый миф. Это больше похоже на кампанию по дискредитации, чем на критику. “Первый канал “Евразия” – самый популярный в Казахстане телеканал, это очевидно даже после поверхностного анализа. А вот анализируя деятельность интернет-активистов, выступающих за закрытие нашего телеканала в Казахстане, видишь, что большая часть аккаунтов – это несуществующие люди, так называемые боты. Исходя из IP, уникального интернет-адреса, они из Украины и России. Кому это нужно и выгодно, я не знаю, да и не хочу знать. Думаю, что те, кто занимается безопасностью, в том числе и информационной, имеют больше представления об этом.





Я считаю, что телезритель сейчас может выбирать сам, что ему смотреть, так сказать, голосовать пультом. У большинства есть возможность смотреть сотни различных каналов. При этом аудиторные измерения показывают, что нас любят, нам доверяют, нас выбирают миллионы казахстанцев.





От профессионального военного до медиа-директора





– Есть ли у вас личная страница в какой-либо социальной сети? Не страшит ли вас вероятность непосредственного контакта с этой аудиторией, которая порой не стесняется в выражении своих чувств и мнений?





– У меня нет личной страницы в социальных сетях, потому что физически нет на это времени. Тем не менее я с интересом читаю многих известных казахстанских блогеров: Айдоса Сарыма, Досыма Сатпаева, Мухтара Тайжана и других. Меня не страшит непосредственный контакт с любой аудиторией. В свое время, будучи профессиональным военным, кадровым офицером Советской армии, а потом депутатом маслихата Алматы, депутатом парламента, я получил хороший опыт общения с различными людьми, в том числе и с теми, кто не стесняется в выражениях своих чувств и мнений.





– Ваша служебная биография не дает оснований считать, что вы шаг за шагом долгие годы приближались к позиции крупного менеджера в области СМИ. Считаете ли вы, что наука управления успешно преодолевает частные особенности и остается эффективной в любой отрасли человеческой деятельности, в том числе и в области медиа?





– По-моему, у вас ошибочные представления о фактах моей биографии. Медиа-проектами в той или иной степени я занимаюсь уже более 20 лет. В свое время мы с коллегами создали самую передовую справочно-информационную систему по законодательству Казахстана, которая сейчас носит название “Параграф”. Благодаря ей впервые казахстанцы получили свободный доступ к огромному количеству законодательных актов. Сегодня ни один юрист или бухгалтер не представляет своей работы без этой системы. Мы стояли у истоков создания базы данных судебных решений – совместно с Верховным судом разрабатывали ее концепцию и создавали первую версию. Следующим нашим проектом был сайт zakon.kz, который сейчас является одним из самых популярных информационных ресурсов в Казахстане. Более 10 лет мы издавали журнал “Юрист”, который был самым популярным отраслевым журналом в Казахстане. А в этом году будет 10 лет, как я руковожу “Первым каналом “Евразия”.