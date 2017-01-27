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Роскошный интерьер самолета арабского шейха сняли на видео

27 января 2017, 15:45

На борту лайнера оборудованы два кинозала, большая ванная комната и душевая.


Интерьер частного лайнера арабского шейха был запечатлен на видео, передает Лента.ру со ссылкой на британскую газету Daily Star.

По информации издания, владельцем самолета является наследный принц Абу-Даби, шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян. Стоимость воздушного судна составляет почти 23 миллиарда долларов.

На записи в салоне самолета можно увидеть несколько больших роскошных кресел, двуспальную кровать и телевизор на стене, которая, как уточняется, отделана золотом. Кроме того, отмечается, что на борту лайнера оборудованы два кинозала, большая ванная комната и душевая.


Видео: dailystar.co.uk
Фото: Fresher

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