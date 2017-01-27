Роскошный интерьер самолета арабского шейха сняли на видео
27 января 2017, 15:45
На борту лайнера оборудованы два кинозала, большая ванная комната и душевая.
Интерьер частного лайнера арабского шейха был запечатлен на видео, передает Лента.ру со ссылкой на британскую газету Daily Star.
По информации издания, владельцем самолета является наследный принц Абу-Даби, шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян. Стоимость воздушного судна составляет почти 23 миллиарда долларов.
На записи в салоне самолета можно увидеть несколько больших роскошных кресел, двуспальную кровать и телевизор на стене, которая, как уточняется, отделана золотом. Кроме того, отмечается, что на борту лайнера оборудованы два кинозала, большая ванная комната и душевая.
Видео: dailystar.co.uk
Фото: Fresher
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