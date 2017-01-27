Dodge показал первое фото своего «Демона»

Компания Dodge раскрыла очередные подробности о новой, самой экстремальной модификации спортивного купе Challenger – Challenger SRT Demon. Автопроизводитель опубликовал уже третий видеоролик, а также первые фотографии.





На снимках показаны задняя часть «Демона» и колесо – 18-дюймовый легкосплавный диск с резиной Demon Branded 315/40R18 Nitto NT05R, разработанной специально для этой модели. В коротком видео, озаглавленном Body («Кузов»), новинка жжет покрышки на треке. Из тизеров и краткого пресс-релиза следует, что Challenger SRT Demon получил новый аэродинамический обвес и переработанное шасси.







В настоящее время топовым вариантом Challenger является «Адский кот» – 717-сильный Challenger SRT Hellcat, развивающий 96 км/ч за 3,5 секунды. «Демон» будет на 90 кг легче, быстрее и, вероятно, мощнее. До премьеры, которая состоится в апреле на автосалоне в Нью-Йорке, Dodge выпустит 15 видеороликов, раскрывающих разные стороны нового масл-кара.



