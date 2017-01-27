Как пройдет аттестация чиновников корпуса Б
27 января 2017, 15:55
Аттестация будет состоять из трех этапов: заполнение оценочных листов, тестирование на оценку личных компетенции и собеседование.
Почти 65 тысячам госслужащих предстоит пройти аттестацию в этом году. Каковы особенности предстоящих экзаменов, рассказал руководитель управления прохождения госслужбы агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Ганижан Асанулы.
Аттестация не будет включать в себя вопросы на знание законодательства.
"Важно понимать, что в рамках тестирования не будет правильных и неправильных ответов. Исходя от того как вы будете отвечать, с помощью автоматизированной программы, по результатам прохождения тестирования каждому госслужащему выдадут характеристику. То есть госслужащий должен отвечать искренне. Отвечая на вопросы, он должен будет руководствоваться своими знаниями, опытом, личными качествами", — проинформировал Асанулы.
Аттестация будет состоять из трех этапов: заполнение оценочных листов, тестирование на оценку личных компетенции и собеседование. Сама оценка личных компетенции базируется на три основные группы: эффективность, прозрачность и открытость, а также служение народу.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Спектр
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