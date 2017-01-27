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BMW обновила спортседан M3

27 января 2017, 16:03

По сути BMW рассекретила спортседан одновременно с купе и кабриолетом M4.


В Сети появились первые официальные фотографии обновленного BMW M3. Их опубликовал ресурс bmwblog.com.

По сути BMW рассекретила спортседан одновременно с купе и кабриолетом M4, показав их вместе на видео во время презентации рестайлингового семейства 4-Series, но полноценной премьеры четырехдверки 2017 года еще не было.

Как и M4, обновленный M3 получил переработанную лицевую часть. Корма не изменилась, поскольку новые задние фонари появились у седана еще в прошлом году. В числе других заметных новшеств – настраиваемая цифровая приборная панель, которая будет доступна опционально. 3,0-литровая турбошестерка по-прежнему выдает 431 л.с. В сочетании со стандартной «ручкой» этот двигатель разгоняется BMW M3 до 100 км/ч за 4,3 секунды, с семиступенчатым роботом – на 0,2 секунды. Пакет Competition увеличивает мощность до 450 л.с., максимальную скорость – с 250 до 280 км/ч и сокращает время разгона до сотни еще на 0,1 секунды.

Мировая премьера обновленного BMW M3 состоится в марте.


Текст: Александр Орехов
Фото: BMW

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