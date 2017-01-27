Еще один фигурант дела о взятках в костанайском акимате может выйти на свободу

Директор строительной фирмы «Сыл» Гагик Овнанян был осужден вместе с двумя бизнесменами и рядом госчиновников, в числе которых оказался экс-аким Костаная Ахмедбек Ахметжанов, в прошлом году.

Приговором суда первой инстанции Овнаняну было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Затем апелляционная коллегия Костанайского облсуда снизила ему срок наказания до 3,5 лет без конфискации. Накануне нового года в Верховном суде участь бизнесмена была вновь облегчена в связи с переквалификацией его действий. К Овнаняну была применена амнистия: наказание оставлено прежним, но неотбытая часть срока заключения сокращена до 1,5 лет. Теперь благодаря новому судебному решению Овнанян может выйти на свободу уже через полмесяца.



