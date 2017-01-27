Еще один фигурант дела о взятках в костанайском акимате может выйти на свободу
27 января 2017, 16:13
Предприниматель Гагик Овнанян, первоначально обвиненный во взяткодательстве, получил право выплатить штраф взамен отбытия наказания.
Сегодня суд №2 Костаная постановил заменить неотбытый срок штрафом одному из фигурантов громкого дела о взятках в Костанайском горакимате, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на канцелярию суда.
Предприниматель Гагик Овнанян, первоначально обвиненный во взяткодательстве, получил право выплатить штраф взамен отбытия наказания. В соответствии с законом, сумма штрафа исчисляется из расчета 1 МРП к четырем дням срока за решеткой. Так как Овнаняну осталось отбывать в колонии 1 год 5 месяцев и 24 дня, требуемая к выплате в казну сумма составила 305740 тенге.
В суде отмечают, что постановление в отношении Овнаняна вступит в силу через 15 дней. В течение этого времени оно может быть опротестовано прокурором.
Директор строительной фирмы «Сыл» Гагик Овнанян был осужден вместе с двумя бизнесменами и рядом госчиновников, в числе которых оказался экс-аким Костаная Ахмедбек Ахметжанов, в прошлом году.
Приговором суда первой инстанции Овнаняну было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Затем апелляционная коллегия Костанайского облсуда снизила ему срок наказания до 3,5 лет без конфискации. Накануне нового года в Верховном суде участь бизнесмена была вновь облегчена в связи с переквалификацией его действий. К Овнаняну была применена амнистия: наказание оставлено прежним, но неотбытая часть срока заключения сокращена до 1,5 лет. Теперь благодаря новому судебному решению Овнанян может выйти на свободу уже через полмесяца.
Напомним, что такой же возможностью заменить отсидку штрафом неделю назад воспользовался еще один фигурант этого громкого дела - бывший замакима Костаная Фрунзик Аракелян.
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