SEAT назвал дату премьеры новой Ibiza

SEAT Ibiza следующего, пятого поколения дебютирует 31 января. Эта дата фигурирует в конце официального видео, опубликованного автопроизводителем вместе с дизайнерским наброском. Широкой публике новинку покажут в начале марта на автосалоне в Женеве.





SEAT Ibiza – самый популярный легковой автомобиль испанского производства: за 33 года совокупный тираж четырех поколений модели превысил 5,4 миллиона единиц. Если выстроить все проданные машины в одну колонну, ее длина превысит расстояние между Барселоной и Новой Зеландией. В SEAT гордятся тем, что каждая генерация Ibiza разрабатывалась и производилась в Барселоне. При этом на сегодняшний день 80% «Ибиц», выпущенных в Мартореле, экспортируются более чем в 75 стран мира.





Подготовку пятого поколения Ibiza испанский бренд начал давно – первые эскизы мы видели еще летом 2014 года. На сегодняшний день известно, что новая модель будет построена на самой маленькой разновидности модульной платформы MQB концерна Volkswagen. Ее моторную гамму составят современные трех- и четырехцилиндровые агрегаты, в числе которых – новейшая 1,5-литровая турбочетверка TSI Evo, уже доступная для обновленного «Гольфа».





Ожидается, что элементами фирменного стиля пятая Ibiza будет напоминать обновленный Leon. При этом шеф-дизайнер Алехандро Месонеро обещал, что благодаря новым линиям кузова спутать эти два семейства будет невозможно. Универсала Ibiza ST в линейке больше не будет – останутся только трех- и пятидверные хетчбэки. Вместо «сарая» SEAT построит на базе новой «Ибицы» компактный кроссовер Arona.





Европейские продажи нового SEAT Ibiza стартуют в июле этого года. На российском рынке бренд SEAT больше не работает.







