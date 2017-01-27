В Новой Зеландии дети пойдут в школу в возрасте 4–5 лет
27 января 2017, 16:22
Такое нововведение позволит многим родителям сократить расходы на дошкольное образование.
Правительство Новой Зеландии предлагает изменить возрастные нормы для поступления в начальную школу и разрешить детям идти в первый класс в возрасте 4–5 лет, передает Life.ru со ссылкой на stuff.co.nz.
Изменения в законе, касающегося норм поступления детей в начальные школы Новой Зеландии, подразумевают, что родители смогут отправлять своих чад в первый класс в возрасте от четырёх лет. При этом младшеклассники должны будут поступать в начальные школы по группам: первая группа — те, кому вот-вот исполнится 5 лет, и вторая — те, кому только недавно исполнилось пять лет.
Каждый родитель будет вправе выбирать, в каком возрасте отправлять своего ребёнка в первый класс.
Как считают в Министерстве образования Новой Зеландии, такое нововведение позволит многим родителям сократить расходы на дошкольное образование, а также сделать более равномерным возрастное распределение среди учащихся начальных классов.
Фото: EAST NEWS
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