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Массовое ДТП произошло на перекрестке в Алматы

27 января 2017, 16:25

5 машин "собрались в кучу".


ДТП с участием 5 машин произошло на пр.Рыскулова, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам очевидцев, автомобили Mercedes и Toyota Camry двигались по пр.Рыскулова в западном направлении. Сзади в правом ряду на высокой скорости ехал автомобиль Kia. И когда машины выехали на перекресток, Kia зацепила Camry, после чего ее отбросило в Mercedes. последний, с вою очередь, отлетел в Mercedes ML и Nissan, стоявшие на перекрестке с левым поворотом.

В ДТП обошлось без пострадавших.



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