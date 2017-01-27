Анатолий Калинин: У нас запрещено следить за госслужащими, особенно за политической элитой

Почему в Казахстане до сих пор нет закона о частной детективной деятельности? Как нам обезопасить детей, себя, свое имущество? Какие объекты считаются уязвимыми в террористическом отношении? Кого набирают в охранную службу? На эти и другие вопросы отвечает в эксклюзивном интервью Zakon.kz президент Ассоциации охранных организаций РК, заслуженный работник МВД РК Анатолий Калинин.





- Анатолий Иванович, как вы знаете, сейчас школьникам, особенно младшеклассникам небезопасно ходить без сопровождения взрослых, с ними может произойти все, что угодно, их могут изнасиловать, убить, покалечить… Как можно обезопасить детишек?





- Можно воспользоваться техническими средствами охраны, например, брелочками с тревожными кнопками, они как раз предназначены для детишек и пожилых людей. Брелок можно повесить на шею и при какой-либо угрозе жизни или здоровью человека нажимаешь на кнопку, и мобильная группа быстро приезжает к тебе.





- Эти тревожные кнопки уже пользуются спросом?





- Не могу точно сказать, но знаю, что одна из охранных компаний завозила их и они успешно разошлись.





- Сколько они стоят?





- Цены разные, это зависит от производителя, надежности техники и оперативности обслуживания фирмы. Есть китайского производства, есть израильского, есть российского. Средняя цена примерно 8-9 тысяч тенге, плюс обслуживание несколько тысяч в месяц. Если от школ будут заявки, то можно закупить, привезти. Но здесь есть одна небольшая проблема. Дело в том, что эти тревожные кнопки работают по горизонтали по всему городу. А вот на высоте, допустим, на 10 этаже сигнал воспринимается слабо.





- Куда следует обращаться родителям и школам, если они захотят закупить эти тревожные кнопки?





- В организации, которые занимаются монтажом, наладкой и обслуживанием технических средств охраны или в охранные организации. Также можно позвонить в УВД в отдел по контролю над охранной деятельностью. В крайнем случае, можно позвонить на 102, попросить телефон отдела по контролю над охранной деятельностью УВД и там вам дадут телефон охранной компании, куда можно обратиться с этим вопросом. Или можно обратиться непосредственно в нашу ассоциацию.





- Что в целом представляет собой охранная деятельность в Казахстане?





- Сегодня на рынке охранных услуг у нас более 4,5 тысяч субъектов охранной деятельности, в них работают 98,5 тысяч охранников. Это сопоставимо со всеми полицейскими в Казахстане.





- То есть охранный бизнес у нас востребована?





- Да, несмотря на любые экономические изменения, на любые экономические условия и кризисы, охранная деятельность развивается из года в год.





По закону частной охраной осуществляется охрана всех объектов предпринимательства и частного сектора – дома квартиры, другая недвижимость. Если у наших соседей России и Киргизии к этой деятельности подключены еще и государственные структуры, то у нас государство охраняет только объекты категорированные, то есть стратегические, особо важные, которые утверждаются постановлением Правительства и охраняются силами специализированных подразделений охраны органов внутренних дел. А частная охрана у нас распространяется абсолютно на все объекты, и многие из них, помимо этого, охраняются техническими средствами сигнализации и охраны. К примеру, из охраняемых сегодня более 85 тысяч объектов, физической охраной охвачена 21 тысяча, остальные находятся под пультами централизованного наблюдения.





Кроме того, у нас хорошо налажено государственно-частное партнерство. Наши коллеги в России и Кыргызстане по-хорошему завидуют нашему законодательству в сфере охранной деятельностью. Это стало возможно, в том числе и благодаря деятельности Ассоциации охранных организаций Казахстана, которая была инициатором многих изменений.





В Министерстве внутренних дел создан Наблюдательный Совет МВД и Ассоциации охранных организаций РК, на котором рассматриваются наиболее актуальные вопросы охранной деятельности, совершенствования нормативных правовых актов, регламентирующих охранную деятельность.





Ассоциация аккредитована в МВД и в Национальной палате предпринимателей «Атамекен», и все проекты законодательных актов, постановлений Правительства, приказов МВД, затрагивающие интересы негосударственного сектора предпринимательства и граждан нашей страны, проходят правовую экспертизу в Ассоциации и без экспертного заключения не рассматриваются в Парламенте, Правительстве, и не регистрируются в Минюсте.





Благодаря такому государственно-частному партнерству, законодательство и организация охранной деятельности совершенствуются, что, конечно же, в целом сказывается на улучшении качества предоставляемых охранных услуг.





- Каковы основные функции охранников ?





- Само нахождение охранников в форме с рацией, с оружием на объекте это уже несет большой профилактический эффект. Но главное, они охраняют объекты, и следят за безопасностью на прилегающей территории, а также привлекаются к поддержанию правопорядка в совместных с полицией патрулях при проведении каких-то крупных мероприятий или рейдов в криминогенных районах. Допустим, во время проведения Универсиады в Алматы будет задействовано порядка 200 частных охранников.





- Чем отличаются частные охранники от страж порядка или вахтеров?





- По закону о частной охранной деятельности, охранникам предоставлены большие права, полномочия, обязанности. По сути, у них те же права, что и у полицейских. То есть они имеют право предупреждать, пресекать правонарушение, задерживать правонарушителя, а при необходимости применять физическую силу, специальные средства, оружие. Нам, например, белой завистью завидуют российские и киргизские коллеги, у них не определены законом права и обязанности охранников, они не имеют права применять даже физическую силу. А у нас они имеют право даже досматривать граждан, если на то есть основания.





Кроме того, нашим охранникам государство пошло навстречу и предоставило мобильным группам оперативного реагирования право оформлять транспорт специальной расцветкой и проблесковыми маяками. Вы представляете, насколько это важно, особенно в условиях интенсивного автомобильного движения, пробок. В наших городах, особенно в Алматы и Астане многие квартиры, дома, особняки охраняются техническими средствами, которые замкнуты на централизованные пульты наблюдения. И если, допустим, у вас в квартире сработала сигнализация, произошло несанкционированное проникновение, то эта информация поступает на пульт, пульт передает ее в охранную организацию мобильным группам оперативного реагирования и эти мобильные группы по договору обязаны в течение 5-10 минут прибыть на объект.





- Как они могут прибыть на место в считанные минуты, например, в Алматы, где постоянно пробки. Это же нереально.





- Вот для этого, во-первых, спецоборудование транспорта сделано, чтобы они могли быстро, беспрепятственно проезжать, в том числе по двору, где въезд запрещен. Во-вторых - и это главное - каждая мобильная группа обслуживает 10-15 кварталов, и точка их отстоя находится в центре их микроучастка. То есть при поступлении сигнала, мобильная группа всегда находится рядом и без проблем может принять вызов, она не едет из одного конца города в другой конец.





Хочу обратить внимание, чем еще отличаются охранники. Они постоянно проходят обучение. Сначала в специализированных центрах, которые находятся под контролем МВД, а в последующем - курсы повышения квалификации. Им дают правовые знания, знания о действиях в условиях чрезвычайных ситуаций, антитеррористическую, медицинскую, физическую подготовку.





- Как идет отбор ребят в охранную службу?





- К ним законодательством установлены определенные квалификационные требования, они должны быть старше 19 лет, граждане Казахстана, не имеющие судимости на данный момент, умышленных административных правонарушений. Они должны быть физически здоровы, не должны состоять на учете в нарко-, психдиспансерах. К нам в основном приходят после армии, а не из правоохранительных органов, как думают некоторые.





- Сколько получают охранники?





- В разных регионах по-разному, но в среднем 60-70 тысяч тенге на руки. Но есть компании, где получают сто тысяч и более, особенно охранники, защищающие жизнь и здоровье граждан, или, как в народе говорят, телохранители.





- Кто из граждан имеет право иметь телохранителя?





- Любой гражданин Казахстана, только плати деньги.





- Сколько стоит услуга телохранителя?





- Опять же сумма разная. Если он совмещает функции телохранителя и водителя, то это одна сумма. Если работает только в дневное время, то это одна сумма, если в ночное, то другая. Но в среднем где-то 200-300 тысяч. Но это не зарплата телохранителя, не путайте, столько берет за услугу телохранителя охранная компания.





- Услуги телохранителя востребованы?





- Как сказать… Их нанимают наиболее состоятельные люди, в основном в Алматы, Астане и Западном Казахстане.





- Они берут телохранителя только для себя или для членов семьи тоже?





- Это его право, он может взять и для себя, и для детей, и для жены. Такие случаи тоже есть.





- Как охраняются места массового скопления людей в крупных городах - торговые центры, кафе, ночные клубы и так далее.





- Эти категории объектов объявлены постановлением правительства уязвимыми в террористическом отношении и в них установлены особые требования по технической укрепленности. Там Охранники проходят там особую подготовку, в случае угрозы они обязаны пресечь правонарушение, вызвать полицию, и передать ей правонарушителя. Они имеют право применять оружие, коль оно у них есть, и спецсредства, но во многом они рискуют своей жизнью. Им категорически запрещено вступать в драку с гражданами, выяснять с ними отношения и так далее.





- Какие объекты считаются уязвимыми в террористическом отношении?





- Это особо важные государственные и стратегические объекты, это объекты с опасным производством, это объекты массового скопления людей, где посещаемость составляет от 100 до 500 человек и больше, организации образования, здравоохранения и так далее.





- У нас все общественные места обеспечены охраной?





- Торговые центры, оружейные магазины – да, но для развлекательных заведений это необязательно. Сейчас внесли изменения в закон об усилении противодействия терроризму и всех обязали иметь наружное и внутреннее видеонаблюдение, особенно в оружейных магазинах, где есть наибольшие угрозы.





Видеонаблюдение и соответствующую охрану в плане антитеррора имеют также кафе, ночные клубы, небольшие торговые центры, вокзалы, аэропорты. И все охранные организации плотно сотрудничают с органами внутренних дел, у них установлена прямая связь и в случае необходимости они могут вызвать подкрепление.





- Охрана частного сектора – домов, особняков, квартир сокращает количество домушников?





- Конечно.





- Но все же случаются кражи в квартирах и домах, где есть видеонаблюдение. Почему?





- Значит, умельцы там были особые, по наводке работали, или кто устанавливал сигнализацию, был задействован. Тут могут быть разные причины. Но в любом случае, если по вине охраны допущена кража, то охрана восстанавливает материальный ущерб. В этом ее отличие от государственной охраны.





Но само по себе видеонаблюдение в подъезде не несет гарантии. Для этого нужно заключить еще договор с охранной компанией, которая отвечает за это видеонаблюдение и вот тогда она несет ответственность и возмещает ущерб. Поэтому, кроме видеонаблюдения, надо устанавливать персональную сигнализацию в квартире. Персональная сигнализация разная бывает, и проводная, и беспроводная, и которая на движение постороннего человека реагирует. То есть если кто проник в квартиру, даже если кошка прошла, как говорится, несанкционированно, то уже идет движение и мобильная группа приезжает на сработку. Сейчас уже многие горожане приходят к выводу, что надо думать о своей безопасности и заключают договора с охранными фирмами.





- Как охранные фирмы могут возмещать материальный ущерб? Вот я скажу, что у меня пропали 50 тысяч долларов, когда на самом деле пропали 50 тысяч тенге.





- В договоре оговаривается размер ущерба, который возмещается без привлечения следствия. То есть до такого-то размера ущерб определяет сама охранная фирма и возмещает, а свыше такого-то размера – уже устанавливает следствие.





- Как развивается в Казахстане частная детективная деятельность?





- Никак. У нас в Парламенте с 2013 года находится проект закона о частной детективной деятельности и пока никаких движений, что очень прискорбно. Хотя этот вид деятельности очень востребован, особенно среди предпринимателей. Например, вы со мной хотите заключить договор на совместную деятельность. Вы меня не знаете, и я вас не знаю. А клиентов сейчас надо знать, и чтобы навести справки о порядочности, платежеспособности и так далее, все крупные компании имеют сегодня свои службы безопасности.





Конечно, частная детективная деятельность у нас не запрещена законом, поэтому ею кто только не занимается. Но мы всегда говорим, что нужно установить правовые рамки, потому что она часто переплетается с оперативно-розыскной деятельностью, а оперативно-розыскной деятельностью может заниматься ограниченное количество субъектов – КНБ, МВД и другие силовики.





У нас боятся узаконить частную детективную деятельность, за мной будут следить, за женой будут следить... Я всегда говорю, ходите в баню мыться, а не безобразничать. У нас так же, как и в России, запрещено следить за госслужащими, особенно за политической элитой. А вот за супругами слежка бывает, примерно до 10 процентов. Но цифры никто не знает, никто не ведет такого учета, пока это идет стихийно, но такой услугой казахстанцы пользуются. Вы посмотрите, в газетах полно объявлений: частный детектив предлагает услуги. Ведь он не просто предлагает, он работает, на него откликаются, ему платят деньги. Но беда в чем?





Во-первых, не под контролем государства это ведется, во-вторых, он берет деньги в частном порядке, налоги он не платит. В-третьих, может просто компрометировать саму услугу, ведь он неквалифицированный, нигде его не обучают, никто не оценивает его возможности. Он работает, как может, а то и законы нарушает, лезет в частную жизнь, еще куда-то, ведет видео, записывают подслушивающими устройствами. У нас аудиовидеозапись разрешается только с согласия другой стороны. Даже если я установлю у себя в кабинете аудио-видеонаблюдение, я должен повесить табличку, что здесь ведется аудио-видеонаблюдение.





Торгын Нурсеитова, фото автора



















